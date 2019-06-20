林采緹只為胡睿兒哭1次！ 心碎首談「婚姻修復進度」：一切為了小孩

記者林彥君／台北報導

林采緹在2018年5月宣布和胡睿兒結婚，同年7月在林采緹臨盆前，胡睿兒爆出夜店撿屍事件。林采緹今（20日）上中天《麻辣天后傳》，首次談在老公偷吃只哭過一次，在這一年兩人相正常也住在一起，目前夫妻感情只修復40～50％，接下來要看胡睿兒的「誠意」。

▲林采緹首次談胡睿兒。（圖／記者林彥君攝）

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林采緹透露目前和老公相處還是有疙瘩，「經歷這麼大的事情，不可能這麼快就相處像沒事。」在胡睿兒爆出偷吃，夫妻當下就講開，小孩也是維持家庭的原因，「說開不代表釋懷，我們會一起帶小孩出門，小孩是我們最好的橋樑，和小孩相處時，會忘記那些事。」

對於胡睿兒之後是否會入監，林采緹已做好最壞打算，透露因平時小孩主要是自己和公婆照顧，所以若老公服刑，生活不會有太大的改變。

▲林采緹上節目賺奶粉錢。（圖／記者林彥君攝）

林采緹回想在新聞爆出當時懷孕9個月，為母則強的她只在當天哭過1次，不敢多想，只想等小孩出生後再思考後續，「因為小孩快出生，等生產完再說，有小孩後顧慮變多，無法像談戀愛時可以隨時切割，還是有在觀察他，不覺得是自己委屈來維持這段關係。」

▲林采緹和胡睿兒。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

▲林采緹。（圖／中天提供）