吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

記者林彥君／台北報導

吳宗憲（憲哥）、黃路梓茵（Lulu）和陳漢典主持三立《綜藝大熱門》6周年，今（24日）節目舉辦記者會慶祝。謝忻和阿翔爆出婚外情，憲哥昨在節目錄影前，表示已刪掉謝忻，認為謝忻身為藝人要上通告面對大眾。憲哥今強調並沒有苛責謝忻，「人不要消失，因為是藝人，要繼續在藝能界為大家服務！」

▲吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》六周年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲一向有話直說，在白雲和西田惠里奈（Nana）爆出床照事件後，憲哥當時跳出來評論，反遭網友留言批評，讓憲哥對網友提告。憲哥今再提起往事，表示有很多事，只是不能講，手上也有訊息紀錄，「白雲和Nana那件事和大家想得不一樣，但因為我已經噤聲了，我講得是真話，在藝能界我就是雞婆。」

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▲▼吳宗憲、陳漢典、Lulu慶祝《綜藝大熱門》六周年。（圖／記者屠惠剛攝）

憲哥提到，李蒨蓉在2015年因和阿帕契直升機合照上傳臉書分享，遭到輿論撻罰，不過事後不起訴。憲哥說，當時演藝圈只有自己力挺李蒨蓉，「藝能界只有我挺她，幾年後是不是要還我一個公道？去看我的FB，寫得就是現在的結果，她是一個百姓，飛官帶人去看本來就不對，網友幹譙我，不服來戰！謝忻的事也是一樣。」

▲節目為將主持金曲獎的Lulu準備金人。（圖／記者屠惠剛攝）

