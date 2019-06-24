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曖昧男放話追蘿莉塔「結果出櫃了！」 背後捅刀...她當街被罵：臭婊子

記者林彥君／台北報導

蘿莉塔單身3年，身邊始終沒有出現好桃花，對於找對象，已抱持「算了啦」的心情，蘿莉塔有讓曖昧對象出櫃的魔力，自嘆：「就算我是男人婆，也不至於讓人出櫃，好歹我也有奶子！我數過人生中，已經集滿5個人說完喜歡我，還在外放話『我要追蘿莉塔』之後就出櫃。」

▲▼ 蘿莉塔。（圖／翻攝自Facebook／蘿莉塔）

▲蘿莉塔身邊始終遇不到好對象。（圖／翻攝自Facebook／蘿莉塔）

▲▼ 蘿莉塔。（圖／翻攝自Facebook／蘿莉塔）蘿莉塔說曾有男生追她很勤，最後發現早已和她的Gay朋友交往並同居，原來自己只是煙霧彈，還讓她被對方家長誤會，「有一天我走在路上，有位中年婦女罵我『臭婊子』，我想說遇到神經病不管她，後來才知道她是原本追我的男生的媽媽，因為追我的人騙他媽媽，『不會結婚，是因為被蘿莉塔傷得很重，暫時不想交女友』，我超級冤！」

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▲▼蘿莉塔 。（圖／翻攝自Facebook／蘿莉塔）

▲蘿莉塔的戀情常無疾而終 。（圖／翻攝自Facebook／蘿莉塔）

每遇到曖昧對象，最後都無疾而終，蘿莉塔回憶3年前在搭飛機時，坐在她隔壁的男生不小心把酒倒在她的身上，對方不斷道歉，兩人也交換了聯繫方式，「我們常傳訊息，後來發現他常跟很壯的男生在一起，出櫃了。」

至於自己會不會哪一天也出櫃？蘿莉塔笑說：「我也想啊！只是我看女生的身體沒有很開心，還是比較想看一些GG之類的。」蘿莉塔說自己喜歡精壯的人，理想型是像李鍾碩這類型的男星，期待戀情能快快到來。

▲▼蘿莉塔 。（圖／翻攝自Facebook／蘿莉塔）

▲蘿莉塔期待戀情到來 。（圖／翻攝自Facebook／蘿莉塔）

▲▼蘿莉塔 。（圖／翻攝自Facebook／蘿莉塔）

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