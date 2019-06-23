小亨堡曝黑人夫妻私下一面！當保姆4年「飛翔是我家人」：沒想過要離開

記者林彥君／台北報導

小亨堡今（23日）出席史波奇開幕活動，本身也是股東之一的她，分享靠著「很愛賺錢」的信念，在30歲前就賺到人生第一桶金，平時在陳建州（黑人）和范瑋琪（范范）照顧飛飛、翔翔，近期她花百萬投資親子館，有經營頭腦的小亨堡沒有想過要離開黑人家，「因為他們是我的家人。」

▲小亨堡和黑人一家人感情深厚。（圖／翻攝自Facebook／小亨堡）

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小亨堡對飛飛翔翔視如己出，就像是自己的孩子般疼愛，她透露曾因在照顧飛飛翔翔時，遇到小孩生病，會感到自責甚至心疼到流眼淚。小亨堡照顧飛飛翔翔已4年，小亨堡沒想過要離開，「跟他們緣分很深，互動就像家人，我和飛飛翔翔相處有感情，自己也放不下。」

▲小亨堡擔任范范的保母已4年。（圖／翻攝自Facebook／小亨堡）

小亨堡回憶當時在遇到黑人前，在阿姨的月子中心工作，同時在中醫診所兼職，經過磨練後當上正職推拿師，她是推拿館從無到有的工作夥伴，卻無端因黑函遭開除，「有一天老闆開會時，拿一封信給我看，信裡是抹黑的文字，沒有給我解釋的機會就要我離開。」

▲小亨堡（右）和金志遙（左）投資親子館 。（圖／史波奇提供）

就在小亨堡失業隔天，接到阿姨通知黑人在應徵保母的訊息，讓她非常開心，「上帝關一扇門，開了一扇窗，在我決定整理心情重新出發時，阿姨就問我要不要去黑人家，還記得我在10月20幾日離職，10月30日到黑人家面試。」

▲小亨堡（左）和金志遙（右）投資親子館 。（圖／史波奇提供）

小亨堡說黑人和范范私下非常親民，「我到他們家不是因為他們是藝人，而是因為他們給我的感覺，是一對做了很多善事的愛心夫妻。」小亨堡記得第一次到黑人家面試，范范和黑人非常親切的和她聊天，關心她及了解她的家庭狀況，之後也從沒起過衝突過，相處非常融洽，「能到黑人家，是我上輩子修來的福！」