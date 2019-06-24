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浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

記者林彥君／台北報導

于美人主持東風衛視新節目《什麼道理？》，每集邀請專家談在節目中討論親情、友情和愛情，提到兩性問題，于美人說看到阿翔和謝忻事件，也會探討事件後的創傷和自保。于美人日前和浩子進棚主持另一個節目，在後台時浩子還能開玩笑，「浩子心情回穩很快、很溫暖，他說如果我發生這種事，他也會安慰我。」

▲▼于美人。（圖／記者林彥君攝）

▲于美人主持新節目。（圖／記者林彥君攝）

阿翔日前召開記者會，對於婚外情事件道歉，搭檔浩子也在旁鞠躬。于美人說，「他（浩子）真的很可愛，他是真的很內疚，我覺得這個人好有溫度，也覺得浩子的媽媽非常有智慧，因為兩個都是朋友，我從他們的回應中也學習到很多智慧，此時無聲勝有聲，支持、鼓勵浩子。」

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▲▼時代創藝浩角翔起記者會,阿翔浩子道歉。（圖／記者季相儒攝）

▲浩子陪同阿翔道歉。（圖／記者季相儒攝）

在阿翔婚外情爆發後，阿翔和謝忻工作暫停，連帶也影響浩子的工作，于美人透露有安慰浩子說，「也許明面上失去很多代言的機會，但把這段時間充實自己、做嘗試，若一人在休息，另一人則要面對單飛工作，等待阿翔度過風暴。」認為要調整心境，面對問題。

于美人考量到阿翔、謝忻的心情，暫時不會邀請他們上節目，「這時候請他們來不是溫暖的做法，因為他們狀況不好，傳簡訊給個支持對他們最好，現在請他們來是消費為收視率，不是一個Good idea，經歷這麼大的事件。」

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