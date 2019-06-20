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黃子佼人夫倒數中！羞曝「在飛機上做人」：隨時和孟耿如登記結婚

記者林彥君／台北報導

黃子佼今（20日）出席紐西蘭航空記者會，他將在明年4月和女友孟耿如結婚，前陣子他和孟耿如也到紐西蘭婚前蜜月，被問到是否持續「做人」？黃子佼害羞地說：「每天、隨時都要懂得做人，不論在平地還是機艙內，都要懂得做人的道理。」之後笑說：「我是和空服員聊天，好好做人，幫台灣行銷，煩耶！」

▲▼ 黃子佼。（圖／記者林彥君攝）

▲黃子佼出席航空公司活動。（圖／記者林彥君攝）

黃子佼在宣布明年婚宴席開200桌，因桌數龐大，這周將開始看場地。至於屆時會不會邀請前女友小S出席？黃子佼一向廣結善緣，朋友眾多，表示目前賓客名單還沒確定，也不介意小S的紅包數字，「紅包要包多少是一個學問，我想她包多少來，還有好幾個月可以沉澱，開心最重要，不包都沒關係，交情不是用數字衡量。」

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▲▼ 黃子佼。（圖／記者林彥君攝）

▲ 黃子佼正在籌備婚禮。（圖／記者林彥君攝）

黃子佼平常就支持在地台灣品牌，婚禮預計要規劃文創市集，邀請小農、創作人擺攤促進經濟。家中長輩對婚宴規劃沒有意見，交由黃子佼全權處理，「11月有安排耿如爸媽送去紐西蘭玩，他們應該不會有什麼意見。」

人夫身份倒數，黃子佼說出道30年來扮演過許多角色，從沒扮過「人夫」，對於新的角色非常期待，也隨時「感覺來了」就和孟耿如去登記結婚。至於會不會先有後婚？黃子佼斬釘截鐵表示，「不會！」不過又笑說，「這部分隨緣，只要準備好，隨時都可以開始。」
 
▲▼黃子佼。（圖／翻攝自Facebook／黃子佼）

▲黃子佼和孟耿如將在明年結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃子佼）

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