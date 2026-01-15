47歲洪小鈴產後「暫停工作」不是為了女兒！　真正原因藏催淚洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

經紀公司幸星娛樂每年都為旗下藝人拍攝年曆照，今年仍舊與知名設計師詹朴一同企劃拍攝，相同團隊集思廣益就想玩出不一樣的風格，適逢馬年經紀公司提出希望讓藝人與馬同框的概念，剛好經紀人好友本身經營知名馬場三一馬術莊園，於是整個團隊前往馬場拍攝。

▲幸星娛樂藝人洪小鈴、曾少宗、張家慧等人同台拍攝年曆。（圖／幸星娛樂提供）

幸星旗下藝人有精通日文的鍾政均，這幾年多次前往日本演出音樂劇，亦曾受邀日本新聞台現場直播採訪，未有翻譯在旁自行溝通無礙，去年劇場作品也是一部接一部，本來就持續巡演的作品加上新加入演出的作品，檔期已經預約到2027。

鍾政均期間受邀客串出演日韓合製電影，相關細節雖仍在保密階段，但能跟不同國際知名的演員跟團隊合作，他覺得非常幸運也很珍惜。2026年他也將首次挑戰外百老匯經典全英文音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。過去曾拍過幾部武俠古裝劇的他，受過馬術訓練，也成為年曆拍攝當天唯一上馬真正騎到馬的演員，讓師弟們非常羨慕。

▲鍾政均。（圖／幸星娛樂提供）

身為幸星年紀最小的演員，帶著北影新人頭銜的裴子齊是幸星去年的黑馬，本來剛服完兵役外型還是平頭的他，公司規劃他可先客串一些戲份不重的角色，一邊等頭髮留長一邊上課充實一些其他技能，結果外型有特色且表演自然的他，馬上獲得幾位知名導演賞識，不畏他還在新人階段直接讓他出演兩部影集主角，讓他受寵若驚。

▲裴子齊。（圖／幸星娛樂提供）

裴子齊殺青後的空檔馬上進行動作課訓練，全程沒有喊累，還跟公司喊話把他時間都排滿，沒有問題。結果，馬上就接到動作片《即刻刺殺》的演出機會，讓他在電影劇組安排的動作課學習時，更快上手，還被老師誇資優生，戲中將跟香港、台灣多名影帝互相廝殺，非常值得期待。

而女星張家慧雖因結婚育兒，中斷演藝事業多年，這幾年又開始在許多電影跟影集客串演出，包含《想見你》、《逆局》、《如果我不曾見過太陽》都可以看到她擔任關鍵角色。平常空檔看非常多各國影集的她，是公司的影集資料庫。

▲張家慧。（圖／幸星娛樂提供）

體能不錯的張家慧，去年更參與運動類節目《最強的身體》成功完賽，平常就有健身習慣的她身材維持得宜，跟公司許願想演出殺手或其他需要功夫的角色，想要挑戰自我。

出道多年、身經百戰的曾少宗，在拍攝現場跟馬的互動非常的順利，拍到許多有趣、好看的美照，以至於後面挑片時讓設計團隊跟經紀公司上演挑片爭鬥戰，每個人喜歡的都不太一樣非常難挑選，於是便讓他本人參與投票，沒想到他選的跟大家也不一樣，一問原因竟是「那張馬比較可愛」，讓經紀人哭笑不得。

▲曾少宗。（圖／幸星娛樂提供）

曾少宗去年主演大愛戲劇男主角，要演出超出他實際年齡的醫生院長角色，角色狀態較正經嚴肅，而已出演多部日本作品的他，出演的日本電影《九龍大眾浪漫》去年也在台上映，他在電影中又搖身一變，成為一個有趣的神秘角色，不同風格都很適合。

同時，曾少宗亦演出舞台劇《你的故事我的夢》挑戰一人飾兩角，分別演繹瓊瑤筆下經典角色《一簾幽夢》的楚濂跟《窗外》的李立維，整場在舞台上要不斷切換角色大獲觀眾讚賞，有些觀眾甚至表示完全看不出來兩個角色竟然都是他扮演的，不同角色切換精準又動人。

▲洪小鈴。（圖／幸星娛樂提供）



多了一個媽媽身份的洪小鈴，女兒才一出生許多戲劇邀約也跟著來，雖然很高興大家鼓勵她盡快回歸，但仍先婉拒了許多演出機會，為此公司也再特別跟她相約深聊，雖然能理解一般媽媽生完會想陪伴孩子的心意，但因為產前她曾表達產後可以快速回歸工作的意願，在經紀人進一步確認原因後，才發現原來她是為了家中的老狗「馬尼」而希望減少外出工作的機會。

馬尼是洪小鈴養了十幾年的流浪狗，把狗當家人的她因愛犬的身體狀況日益衰弱，生活上需要有人隨時在旁照顧，甚至說有工作時女兒可以交給家人或保母幫忙照顧，但馬尼很需要她，讓經紀人也只好同意先減少她工作量，好在她身邊還有神隊友張天霖，也會在她需要時隨時支援，幫助她慢慢平衡工作跟家庭不同領域。

因此，洪小鈴也選擇了過去較沒嘗試過的短片開始回歸拍戲工作，更為了戲中角色的武功需求，上了幾個月的武術課，近期在拍攝現場驗收成果，被導演大誇，因為此武功一般需要幾年才能學成，為了縮短前置時間及劇情需要雖然只安排她學習其中的一部份，但因她學習的非常認真，除了劇組安排一週兩次的課程外，回家也都會自主練習拍給團隊看，超出團隊預期，她自己也非常有成就感，想接著嘗試更多武打動作的角色。

▲林孫煜豪。（圖／幸星娛樂提供）



台大戲劇系畢業的林孫煜豪，在學期間便參與過劇場演出，畢業後多以影視作品為主，去年第一次正式演出音樂劇，直接出演經典文學作品《小王子》的音樂劇，擔當男主角小王子的角色，初試啼聲收穫不少喜愛小王子的粉絲。

本來為了呈現小王子一貫的金髮形象，劇團準備了金色的假髮，但林孫煜豪希望能更貼近角色，主動染了金色的頭髮，許多觀眾皆表示當林孫煜豪頂著一頭金髮在台上出現那刻，他都還沒說話他們就覺得是小王子本人了，加上他用心揣摩小王子純真的表演詮釋及深情的歌聲，觀眾們都非常訝異看不出是劇場新人，演出非常亮眼動人。

▲楊銀豪。（圖／幸星娛樂提供）

楊銀豪是幸星唯一一位外籍演員，華裔德國人的他因成長背景關係，加上曾去日本擔任模特兒幾年，故精通德英日語跟一些中文，因此在鏡頭上也多了異國的魅力，除了演出好萊塢電影《台北追緝令》跟女主角桂綸鎂同框飆戲外，過去也多被搭配女神們蔡依林、鄧紫棋、張鈞甯、Ella等拍攝廣告及ＭV，擅長吉他詞曲創作及擁有健美身形的他，也希望能挑戰許多需要不同語言的角色，可以將不同才華一一展現。