八點檔演員張雁名以模特兒起家，2022年娶回小12歲的圈外女友，婚後育有兒子「地瓜球」。不時會和粉絲分享生活點滴的他，15日下午竟經歷了「生死一瞬間」的事情，讓他事後仍心有餘悸。

▲張雁名剛剛經歷了「生死一瞬間」的事情。



還原事發經過，張雁名描述當時「在騎樓下等紅綠燈準備要過馬路」，當號誌變為綠燈時，「突然有封重要簡訊傳來」，因此他在原地回覆，大約停留了3秒。豈料就在他準備起步之際，竟有一輛「時速大概80吧」的紅色轎車直接闖紅燈，並在他面前「呼嘯而過，揚長而去」，囂張行徑令人髮指。

▲張雁名起步前目睹轎車闖紅燈。



這短短幾秒的時間差成為了保命關鍵，張雁名感嘆：「真的就只差一秒，只差一秒的時間！」他驚恐地推測，如果當時沒有那封簡訊讓他留在原地，「我應該直接就被撞飛了」，這場突如其來的交通驚魂讓他深刻感受到生命的可貴與脆弱。

▲張雁名事後仍心有餘悸。



想起家中深愛的妻兒，張雁名心痛地表示若發生意外，「可能就再也見不到老大跟地瓜球了」。他在文末充滿感激地寫道「謝謝那封簡訊救了我」，雖然身體毫髮無傷，但心理上仍受到不小衝擊，這場驚魂記讓他至今難以平復。

張雁名IG全文：

剛剛在騎樓下等紅綠燈準備要過馬路，變綠燈時突然有封重要簡訊傳來，所以我在原地回傳了大概2-3秒

然後準備起步時，有台紅色轎車時速大概80吧，直接闖紅燈，在我面前呼嘯而過，揚長而去

我當場傻眼！真的就只差一秒，只差一秒的時間，如果沒有那封簡訊讓我留在原地，我應該直接就被撞飛了，可能就再也見不到老大跟地瓜球了

謝謝那封簡訊救了我，一直到現在那畫面還是餘悸猶存……..