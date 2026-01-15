納豆辣妻懷孕4月「肚子迅速吹氣球中」！依依四肢還是超細 曝一明顯變化

記者潘慧中／綜合報導

依依（陳依依）與納豆（林郁智）交往8年後，2024年底登記結婚，事隔1年，她日前開心證實懷孕，吸引大批粉絲送上祝福。最近格外引起討論的是，雖然肚子已經出現明顯變化，但她的身材依然很勻稱。

▲依依分享懷孕近況照。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



從Instagram限時動態中，可以看到依依放下一頭浪漫的棕色長捲髮，身穿一件淺藍色的長袖針織連身裙，貼身剪裁讓她逐漸明顯的孕肚曲線一覽無遺。她赤腳站在室內的木質地板上，背起一個杏色包，對著全身鏡捕捉自己懷孕中的模樣，整體氣色看起來相當紅潤且優雅。

針對身材的具體轉變，依依在照片上特別附上文字說明，「最近肚子開始有變化了～迅速吹氣球中」。這段話生動地形容了孕肚成長的速度之快，就像吹氣球一般，顯示出寶寶正在肚子裡快速長大，讓她對於身體的變化感到相當有感。

▲依依與納豆即將迎來第一個孩子。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



儘管依依自嘲肚子像吹氣球般迅速膨脹，但從照片中可見，除了隆起的腹部外，她的四肢依然維持得相當纖細，並未出現明顯的水腫狀況，即使身懷六甲，依然保持著時尚與自信的狀態。