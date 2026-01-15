奶茶妹首開Podcast大翻車！章澤天訪劉嘉玲「只會接說對」網酸爆

記者陳芊秀／綜合報導

「奶茶妹」章澤天因一張清新照片爆紅網路，與京東集團創辦人劉強東結婚後，成為商界女強人。她近期挑戰開Podcast節目《小天章》，首集節目請到重量級嘉賓劉嘉玲對談，原本兩大話題人物合體備受期待，不料主持功力被批評缺乏深度，節目評價翻車。

▲章澤天開Podcast節目，首集訪劉嘉玲，評價卻大翻車。（圖／翻攝自微博）

對話劉嘉玲卻不會接話

在首期節目中，章澤天的表現被眾多聽眾質疑未能承接嘉賓的話題深度。團隊甚至前往劉嘉玲家中錄製，當劉嘉玲感性談及張國榮舊居及梁朝偉的生活細節時，章澤天僅以「對」、「你好厲害」等簡單字句應對，無法延伸對話，導致現場氣氛顯得平淡。

章澤天像Cue流程導播

章澤天的主持風格被形容不像採訪者，像是「Cue流程的導播」，缺乏採訪者應有的洞察力與共鳴感。陸網甚至批評「章澤天要不是劉強東的妻子，以她這種主持水準，後續很難有大咖願意上節目。全程都是跟著嗯嗯啊啊，沒有一點深度的總結，也不會借著嘉賓的回答，讓她往深入交流」。還有人形容「除了做Podcast是對的，其他全錯」，感嘆章澤天未能接住劉嘉玲的話。有人留言「感覺她像個報時機器，過一會兒響一下，更像是劉在自己硬找話題聊」。

▲章澤天被批評不會接話，像Cue流程的導播。（圖／翻攝自微博）

禁孩子碰社群媒體原因踩雷

除了主持技巧受到批評，章澤天分享育兒觀更將討論熱度也引發爭議。她提到完全禁止子女接觸社群媒體，並援引研究宣稱社群媒體會「永久改變青少年的腦神經突觸」。她的發言火速遭到神經學界質疑，專家認為其結論過於誇張且缺乏科學嚴謹性。

節目公開首集後，在名人效應影響下，收聽量在兩小時內又破萬。不料節目被酸無聊乏味，但另一派網友認為，她經營Podcast不以盈利為目的，還花錢找團隊錄製，還是會期待未來的節目內容。