Grace「撐傘文」佩甄捂嘴噴淚！感動：阿翔老婆太偉大

記者林彥君／台北報導

「台灣好媳婦」佩甄今（17日）出席公益活動，對於近日阿翔和謝忻激吻被拍，佩甄說當下得知有嚇一跳，近日也有關注新聞。阿翔老婆Grace今發文表示，「陳秉立你的世界在下雨嗎？換我為你撐傘。」佩甄聽到馬上捂著嘴、眼眶泛淚，直呼：「好感動！這個老婆好偉大！」

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▲佩甄認為Grace的反應很偉大 。（圖／記者林彥君攝）

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佩甄和老公王祚軒育有1子1女，夫妻感情甜蜜。佩甄透露，每次看到外遇新聞，都會想著，「萬一有一天發生在我身上，怎麼辦？」當時許志安的新聞爆出，她還警告老公：「不要讓我那麼然做人，除非我不愛你了，如果我在好愛你的狀態，我一定會守護這個家，我怕的是，萬一不愛你，我該怎麼辦？」

▲阿翔偷吃事件持續延燒。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

佩甄讚Grace在事件上處理得非常好，「她不是慌張、急躁，不像很多太太們會自亂陣腳，她這樣很好，冷靜處理事情真的很不容易。」換作是自己，佩甄說：「為了家、為了他（老公），我也會這麼做，老公就像個孩子，每個孩子都有犯錯的時候，懂得原諒他，給他再次做更好的承諾，有愛就不難。」

▲佩甄出席公益活動 。（圖／記者林彥君攝）