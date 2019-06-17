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Grace忍「7年偽單親」心酸血淚...卻遭阿翔劈腿　惡夢襲捲瀕崩潰

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔婚變風波6天後，老婆Grace首度正面回應，在臉書的發文中，806個字句句讓人感受到她的無奈、心痛與無法輕易放手，回顧過去的這幾天，從消息曝光後，她每晚在惡夢中煎熬，不下一次盼望「這是場夢吧」！

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Grace說相戀10年來，從沒想像過會有這麼椎心刺骨的寒冬，這種痛，超越了傷口撕裂的痛，她的糾結來自於雙方過往的感情，曾經兩人相知相惜、非彼此莫屬，「你懂我，而我，以為深深住在你心底。」只是沒想到，一切都變了。

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▲▼Grace經常一個人陪伴孩子。（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔過去工作忙，Grace經常一個人帶著孩子。（圖／翻攝自Grace臉書）

在事件爆發後，Grace每晚睡前都會暗自期盼「這是場夢吧」，甚至直到今日，當她手裡抱著兒子，嘴裡卻不自覺喊著：「兒子呢？兒子怎麼不見了？」看得出來多日來承受的打擊與壓力，使得她幾乎在情緒崩潰的邊緣，她說：「原來，惡夢已經我給吞噬。」

回想對方這10年來的種種，Grace坦言：「無法因一件錯事而全抹煞你很多的好。」面對老公的出軌，她既心痛卻還是不忍放手，她說以前因為阿翔工作忙，只能一個人陪伴孩子們，心中總是羨慕別人有老公在身邊，字裡行間流露出這麼多年來，「偽單親生活」的苦與淚。

▲▼Grace經常一個人陪伴孩子。（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔過去工作忙，Grace經常一個人帶著孩子。（圖／翻攝自Grace臉書）

有網友心疼地留言給Grace，「該是壓抑了多少複雜的情緒，才能做出選擇，妳好勇敢。」同時也擔心她的狀況，提醒若有需要務必找婚姻諮商協助，千萬別一個人躲起來默默療傷，「所有的情緒都讓它出來，加油喔！」

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謝忻阿翔, 阿翔, 龔淑卿, Grace

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