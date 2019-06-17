Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔偷吃風波延續多日，老婆Grace在17日一早首度正面回應。她心痛細數和阿翔認識15年、相戀10年的時光，一句「無法想像，會有椎心刺骨的寒冬」讓網友同樣感受到她的心酸，特別是文中寫著：「我們和孩子最常說的是要永遠在一起，你不要再忘記了好嗎？」懇切的語氣讓人鼻酸。

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

▲Grace原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace臉書）

請繼續往下閱讀...

Grace和阿翔相戀10年，她陪著阿翔經歷了生命中的黃金輝煌時期，印象中的老公靠著汗水拼出一片天，白手起家為家人們撐起一片天，「把我們帶到城堡裡，你在太陽下。」事業之外，阿翔對她而言也曾是顧家、寵妻的男人，下雨了會心急開車找老婆、鞋帶鬆了會在路旁蹲下幫她繫好，也總是實現家人所有的願望，像聖誕老公公一樣，甚至夫妻倆幾乎沒吵過架。

回想對方這10年來的種種，Grace坦言：「無法因一件錯事而全抹煞你很多的好。」面對老公的出軌，她既心痛卻還是不忍放手，她說以前因為阿翔工作忙，只能一個人陪伴孩子們，心中總是羨慕別人有老公在身邊，字裡行間流露出這麼多年來，「偽單親生活」的苦與淚。

▲Grace原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace臉書）

Grace告訴阿翔，「現在寶貝們總算賺到爸爸的時間了⋯，而⋯孩子很小也用真心愛著你，一點差錯都會深深傷了他們⋯，我們和孩子最常說的是⋯要永遠在一起⋯⋯，你不要再忘記了⋯好嗎⋯⋯？」近乎懇求的哀切語氣讓人心疼，有粉絲伸出雙手希望給她溫暖的擁抱，為她打氣：「加油，再壞一切都會慢慢過去。」