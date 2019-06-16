邵雨薇「維持40公斤4年」！　5個「不復胖習慣」瘦成XS紙片人

娛樂中心／綜合報導

女星邵雨薇是個紙片人，個頭嬌小的她竟然只有40公斤，不過這不代表沒有減肥經驗，過去為了詮釋電影中女鬼的感覺，硬是從44公斤減到剩40公斤，整個人彷彿一碰就會骨折。

▲邵雨薇。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

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據《VOGUE》報導，邵雨薇當初為了《樓下的房客》，3個月內從44公斤受到40公斤，為了瘦身，那段期間她仔細調整飲食，早餐以水煮蛋、芭樂為主，中午正常吃，但會特別避開精緻澱粉。

除此之外，邵雨薇還有5項私房撇步，包括細嚼慢嚥慢慢吃、少量多餐、喝水增加飽足感、吃飯時先吃青菜再來是肉最後才是澱粉，第5項是嚴格遠離零食和含糖飲料，如此一來才能真正維持纖細的身材。

事實上，邵雨薇過去分享日常工作花絮照時，就曾被發現已經很小件的背心，套到她身上，竟然寬鬆到得用夾子夾起來固定，肩膀骨頭也明顯凸起，纖瘦體態讓粉絲看了都好不捨。

▲邵雨薇瘦到見骨。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

不過為了工作維持身材邵雨薇甘之如飴，她說「當初收入不穩定，有一餐沒一餐的，真的差點瘦到腿快斷掉。」為了賺生活費，她還去五分埔批貨，自己做網拍賣衣服，扛貨、燙衣、化妝通通一手包辦，再架網站銷售，也曾變賣身上的東西換錢。孝順的她更坦言當初完全不敢透露自己狀況，怕家人擔心，幸好如今一切雨過天晴，總算闖出一片天。