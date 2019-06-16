劉喬安「鼻子被吃掉」後...美國送急診　扎7針驚見「手掌大瘀血」

記者李玟儀／綜合報導

「太陽花女王」劉喬安（劉依函）因學運一戰成名，之後捲入賣淫風波，又因為吸毒的關係，導致鼻中膈穿孔，半邊鼻子不能呼吸，一度嚴重到鼻孔整個往內縮，連手指都很難伸進去，差點不能呼吸。沒想到近日赴美工作又進醫院，被扎了7針一臉虛弱。

▲劉喬安在美國病倒。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

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劉喬安在臉書PO文：「要帶氣喘藥、要避開花生，在美國坐救護車進急診。」只見她虛弱的躺在病床上吊點滴，臉上掛著氧氣罩，身體有明顯的瘀青，她透露這次就醫被扎了7針，其中最後2針還得出動超音波機才順利找到靜脈血管埋針注射。

雖然劉喬安文內沒有明確點出什麼原因掛急診，但從她提到花生、氣喘藥來看，可能是過敏、氣喘發作，看著在病床上臉色慘白的她，網友送上溫暖關懷，希望她早日康復，「保重，美國醫療很貴。」

▲劉喬安住進醫院。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

劉喬安在2個月前曾開直播對自己鼻中膈穿孔一事做出說明，這半年間做了3次手術，坦言在治療恐慌症、憂鬱症服藥期間，還是沾染毒品，過程長達4年，沒有一天停止使用，導致鼻中膈穿孔，鼻腔裡變成一片空腔，鼻小柱攣縮，很多醫生都束手無策。

▲劉喬安。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

對於把自己的人生害慘，劉喬安直言這是終身無法抹滅的污點和傷害，「我從來沒想過自己會進整型外科，完全不敢出門。不管重建後我的臉有沒有辦法回復正常，我都必須要面對。」她透露之前因為鼻黏膜全部不見，鼻骨外露，隨時會鈣化和感染，只能取了自體肋骨來填補並支撐，目前連睡覺和呼吸都有困難。