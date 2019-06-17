唐綺陽運勢／警告「謊言無法隻手遮天」！巨蟹享受甜美果實..戀情有大進展

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報6/17-6/23】

重要星象：夏至․太陽進巨蟹，太陽雙子尾聲，海王星正式逆行，木、海90度相位

夏至的來臨及太陽進巨蟹是本周重要的星象，思考內在、童年回憶以及家庭內部的問題，內在問題的爆發，引起外部狀況的發生，面臨人生重要的抉擇。太陽雙子尾聲，說話要小心，避免輿論的攻擊。海王星正式逆行，得要面對長期忽略、逃避以久的問題，受苦受難的人也會慢慢浮現，發揮慈悲的精神幫助他人。木、海90度相位，謊言無法再隻手遮天，大眾能看到事實的真相。

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▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）



工作注意：天秤、魔羯、水瓶、雙魚

天秤：別太守舊，嘗試創新變化，才不會被超越

魔羯：簽訂重要合約或好夥伴出現

水瓶：工作繁忙，有海外的機緣

雙魚：有點辛勞，凡出馬必有業績

桃花注意：白羊、巨蟹、處女、天蠍

白羊：收斂一下，注意別太自我

巨蟹：享受甜美果實，考慮成家或長遠的事情

處女：當心問題出在自己身上，應自我開解一下

天蠍：不必一直堅強，適時顯露脆弱

財運注意：金牛、獅子

金牛：正常的調度，能度過金錢難關

獅子：採納貴人建議，能獲利更多

健康注意：雙子、射手

雙子：注意交通與睡眠問題

射手：好好休息，當心慢性疲勞