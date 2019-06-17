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阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

娛樂中心／綜合報導

「浩角翔起」阿翔婚變風波6天後，老婆Grace首度正面回應，在臉書的發文中，806個字句句讓人感受到她的無奈、心痛與無法輕易放手，不過文內隻字未提昔日閨蜜謝忻，對此謝忻表示才剛起床，還沒有看到她的發文。

▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

▲Grace和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

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據《三立新聞》報導，謝忻被問到是否會出席浩角翔起18日召開的記者會，她表示沒有接到通知，也沒有要開記者會，至於Grace一早的發文，謝忻也表示還沒有去看，至於在事發之後工作全面停擺，謝忻對此表示，一切都交給公司處理，面對外界關心她的狀態，她說身心狀況還OK，請粉絲不用擔心。

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

阿翔和浩子主持的《綜藝新時代》原定18日要到嘉義錄影，製作單位表示，因考量近日氣候不佳取消外景錄影，而阿翔所屬的經紀公司時代創藝與浩角翔起將於18日舉行記者會，對於阿翔和老婆關係是否修復？經紀人低調表示，「18日見喔！我們不再回應了。」

在事件爆發後，阿翔和老婆Grace仍被直擊出席小孩畢業典禮和一起用餐，互動冷漠，不過Grace今首度針對婚變發文，除了因為家務事引起大眾紛擾感到抱歉外，也一一闡述近期的心情，最後以「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘⋯。」算是原諒了阿翔。

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謝忻阿翔, 阿翔, 龔淑卿, Grace, 謝忻

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