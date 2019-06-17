阿翔老婆「被逼暫時放下」吐神隱6天心聲：不知道自己能撐多久

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）和謝忻爆出婚外情，事後向傳訊息關心他的人說：「謝謝，對不起，讓你們失望了。」私下充滿悔意，但他最該懺悔的對象無疑是老婆Grace和3個小孩。妻子17日首度正面回應，「你道歉、懊悔、無助，我再多個問號也只能強逼暫放下。」

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▲謝忻介入阿翔婚姻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、Out Of Control 媽咪Grace）



從發文內容來看，Grace似乎選擇原諒阿翔，但她也坦言不知道自己能撐多久，「更害怕這燈光下的追跑，身為父母，竟讓孩子無法自在的生活，也有曝光的可能。」

雖然很氣自己無法好好保護3個小孩，Grace還是很擔心阿翔，「你更是…後悔的快要不能呼吸了吧…。」想起老公這10年來對自己的好、替孩子們完成心願，她決定和對方一起面對，「不捨放你獨自承受，因你對我們的好，卻是這輩子理不清了…。」

▲阿翔和老婆長跑10年。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



Grace在阿翔劈腿風波爆發後，一度未針對此事發言，狀態形同神隱，但她早在上個月初就曾感慨發文，「人生最不該被勉強的人－是自己。」文中提到，好穿的鞋如遇見合適的伴侶，將不合腳、會磨難疼痛、令你傷心的，都勇敢丟棄！！」

用鞋子是否合腳比喻夫妻婚姻，當時看並未引發網友聯想，但如今回頭再看，卻不免將這段話和Grace現在的處境連在一起，有粉絲特別在底下留言：「感覺得出來妳一直在隱忍著，就只是雙破鞋，就丟了吧！」也有網友察覺或許Grace早已知情婚姻變調，心疼地說：「妳好辛苦，早明瞭還忍氣吞聲。」