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快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔12日被爆婚變，和謝忻當街親吻，雖然事件鬧得沸沸揚揚，但眾人最關心的還是他的妻子Grace的狀態。Grace稍早首度針對婚變發文，除了因為家務事引起大眾紛擾感到抱歉外，也一一闡述近期的心情，最後以「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘⋯。」算是原諒了阿翔。

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▲▼ Grace。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

Grace臉書全文：

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真的很不好意思⋯讓大家擔心了

相識15年，相戀10個4季⋯
無法想像，會有錐心刺骨的寒冬
像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！
而心裡最過不去的糾結
在以往的感情
你懂我，而我，以為深深住在你心底
相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬⋯⋯

每晚睡前，都期盼⋯這是場夢吧？！
直至今日，我手裡抱著兒子
嘴裡卻喊，兒子呢？兒子怎不見了？
⋯原來⋯惡夢已將我給吞噬⋯⋯

而⋯這回你卻真的闖大禍了⋯⋯
用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！
好讓人瀟灑的離開啊！
很難過⋯是四個字的形容⋯
竟是..（無.微.不.至）⋯⋯⋯

白手起家的日子⋯
每滴汗水和雙手堆砌曾說過
夢想中的模樣⋯⋯

於是把我們帶到城堡裡，你在太陽底下⋯

金鐘得獎的那晚慶功宴，你牽我手，騎機車回家，你說要把榮耀給我⋯其它不重要

外頭下雨了，你會急忙開車來找我，淋著雨騎我的腳踏車回家⋯

鞋沒穿好，你會在路旁蹲下幫我繫鞋帶⋯

每回全家人的許願⋯你會化身聖誕老公公，然後，你說你的願望，就是實現我們的清單⋯

朋友玩笑話你小氣
你說，老婆小孩想過的日子你都要給，但自己不行太快享福，你不能怠慢給我們過上好日子的光影⋯

甚至你幾乎從沒跟我吵過架，因你說..能在一起好好的，真的很重要

好了⋯想到的盡是十年如初的好
說實在的⋯
無法因一件錯事而全抹煞你很多的好⋯

你道歉、懊悔、無助，我再多個問號也只能強逼暫放下
不知道自己能撐多久，更害怕這燈光下的追跑，身為父母，竟讓孩子無法自在的生活，也有曝光的可能
很氣自己無法好好的保護他們。
你更是⋯後悔的快要不能呼吸了吧⋯

而這些⋯卻不捨放你獨自承受，因你對我們的好，卻是這輩子理不清了⋯

以前的我們⋯真的好孤單⋯⋯
大小事你都只能零星的陪伴
常很羨慕別人，總有老公在身邊
現在寶貝們總算賺到爸爸的時間了⋯
而⋯孩子很小也用真心愛著你
一點差錯都會深深傷了他們⋯
我們和孩子最常說的是⋯要永遠在一起⋯⋯
你不要再忘記了⋯好嗎⋯⋯
我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的，不是嗎？

陳秉立⋯⋯
你的世界在下雨嗎？
換我⋯為你撐傘⋯

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謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 龔淑卿, Grace

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