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吳謹言「節食10年」真實體重曝光！瘦成行走的骷髏頭　BMI僅16.8

記者李玟儀／綜合報導

藝人吳謹言主演《延禧攻略》走紅，脫下古裝後，一張巴掌小臉、骨感身材更是明顯，她曾經說過自己從10歲開始「科學性節食」，人生最胖才48公斤，近期最新體重曝光，竟然只有45.8公斤。

▲吳謹言從10歲開始「科學性節食」。（圖／翻攝自微博／吳謹言Y）

▲吳謹言身高165公分，體重不到46公斤。（圖／翻攝自微博／吳謹言）

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吳謹言在《青春環遊記》中和所有固定班底一起量體重，眾人依序上磅秤，其中范丞丞71.2公斤，被吐槽：「你不是130斤（約65公斤）嗎？」他不服氣把身上的麥克風摘掉再量一次，結果只減少0.1公斤，他只能開玩笑故作惱羞：「胡先煦怎麼不來了呢這一期。」

在女生方面，林允把麥克風摘掉、球鞋脫掉，測得體重53公斤，當場嚇到臉變形，結果是白宇惡作劇，故意伸出一隻腳增加重量，再測一次實際體重才49.5公斤，輪到吳謹言，體重只有45.8公斤，此時耳邊傳來范丞丞羨慕的聲音：「好輕啊！」

事實上，吳謹言的體重曝光後不算太讓人意外，因為前段時間爆紅後她一度瘦到皮包骨，甚至曾在節目上透露不到45公斤，並且伸出手指頭數，到去年已經節食9年了，讓粉絲很擔心她的健康狀況，還好經過幾個月的時間，體重稍微回升了。

▲吳謹言爆紅後曾一度瘦過頭，看起來憔悴不少。（圖／翻攝自CFP）

除此之外，吳謹言也曾說過自己最胖僅48、48.5公斤，因為從小學芭蕾舞的關係，特別注意體型，從10歲開始就進行「科學性節食」，對於吃的東西，總是會斤斤計較吃了幾克，並認真評估什麼吃了會胖，「從小就有這個概念。」過度認真的生活讓在場嘉賓驚訝，更有人直接脫口：「為什麼要活成這樣？」引起在場許多人共鳴。

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