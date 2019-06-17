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HowHow「甜喊阿福老婆」親下去了！　羞掩面依偎又公主抱閃瞎粉絲

記者張筱涵／綜合報導

HowHow（陳孜昊）、阿福（鄧福如）8日舉辦婚禮，高清版的婚紗照也跟著曝光，不同於一般新人會拍攝熱烈擁吻的照片多了一份青春氣息，但其實從HowHow於16日曝光的影片可以發現小倆口其實有親，一連串甜蜜互動讓觀眾閃瞎。

▲HowHow首曝高清婚紗照，和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

▲HowHow首曝高清婚紗照，和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

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▲HowHow和阿福8日舉辦婚禮。（圖／How Fun 如何爽臉書）

HowHow於16日曝光拍攝婚紗照的側拍影片《How & FÜ》，簡介欄還說：「婚禮完來放閃，耶^__^y」可以看見他們一開始穿著輕便在信義區架設白背景，拿著3D眼鏡、爆米花和可樂杯等道具，這對才子佳人笑容不斷，隨著配樂的親吻聲「啾～」也第一次獻上了專屬彼此的螢幕初吻。

▲HowHow和阿福親下去了。（圖／翻攝自HowFun YouTube）

▲HowHow和阿福親下去了。（圖／翻攝自HowFun YouTube）

小倆口整個拍攝婚紗照的地點和造型都相當符合他們的風格，從信義區跳到兒童樂園接著再到蜿蜒小道，不只拍婚紗照別有用心，連婚禮也辦得雖低調又不失精彩。完成人生大事後，HowHow形容婚禮特別的地方在於，可以一口氣見到自己生命中所有時期認識的親友，他也表示：「從找飯店、拍婚紗一直到婚宴當天，一路上好像有破也破不完的關卡。」

HowHow也列出一大串感謝名單，除了雙方父母，以及伴郎、伴娘、小花童與所有出席的嘉賓，最後仍不忘放出閃光彈，「最重要的，謝謝老婆，希望當天大家玩得愉快。」

▲HowHow和阿福親下去了。（圖／翻攝自HowFun YouTube）

▲HowHow和阿福婚紗照拍攝過程甜蜜又有趣。（圖／翻攝自HowFun YouTube）

▼How & FÜ。（影片／取自HowFun YouTube，如遭刪除請見諒）

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HowHow, 陳孜昊, 阿福, 鄧福如

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