浩子屏科大畢典曝「阿翔不合真相」　提醒學生：請不要問時事題

▲浩子（謝炘昊）15日應邀到參加屏東科技大學畢業典禮演講，他幽默演說引起台上台下笑聲連連。（圖／記者陳崑福月翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學15日舉行畢業典禮，邀請「浩角翔起」主持人之一的浩子謝炘昊先演講，以環遊世界實現夢想的故事勉勵畢業生要時時聽見心的聲音，對得起自己的心。由於他的搭檔阿翔（陳秉立）和謝忻爆出疑婚外情，學生對此感而更興趣，可能對此追問，他則提醒同學「不要問時事題」，以免演講失焦，引來哄堂大笑。

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▲▼浩子與畢業生分享人生旅程、同學開心迎接畢業。

浩子說，他和阿翔沒有不合，只是興趣不同。而在大學畢業時就想到去環島，後來為了堅持走演藝事業，還曾經一度到檳榔攤工作，雖然媽媽常常問他何時找一份穩定的工作，但他認為聽見自己心的聲音最重要。

他說，後來他為了陪伴孩子的成長，加上聽見自己的聲音，於是決定去環球旅行，去了巴塞隆納、紐約、威尼斯等城市後，更確定世界真的非常美好，人有時候要學會放過自己，一定要放下手機，多與世界連結。

浩子強調，「有夢想的人勇於追求，沒有夢想的人也沒關係，最重要的是一定聆聽自己的聲音不要愧對內心，有時候先讓自己休息一下，看看這個美麗的世界，也鼓勵大家在不同的人生階段勇敢的踏出舒適圈，到世界不同的角落體驗各種感動。」

校長戴昌賢致詞引用葉啟田《愛拚才會贏》、翁立友的《堅持》、陳盈潔《海海人生》三首歌曲來勉勵同學在不同的人生階段應該有不同的態度面對各種考驗。

他說，「打拚和堅持非常重要，所謂謀事在人，成事在天，未來仍會遇到不同的問題，而努力的追求所嚮往的目標，盡力而為就算失敗不要全然責怪自己，坦然面對認真檢討後，下一次繼續努力，未來雖然是AI時代，但只要秉持著正視自己內心的聲音，不備負面情緒影響，勇敢面對挑戰，未來必定能有更多寬廣的人生！」

屏東科技大學今年畢業生有3千零51人，其中尚設計管理系魏方儀同學獲頒發「總統教育獎─奮發向上獎」。