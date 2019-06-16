阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

記者劉宜庭／綜合報導

阿翔12日爆出不倫戀，背著正宮老婆Grace，被拍到車窗激吻謝忻，事件至今已燒了整整5天，仍是網友熱議的焦點，甚至在許多人妻社團掀起恐慌，不少人驚呼「家庭主婦風險很高，容易被男人外遇！」對此，經常在臉書評論時事的部落客「廣告小妹」，也發文寫下個人看法，「外遇就是外遇，哪來那麼多藉口。」

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▲阿翔背著老婆Grace被拍到不倫戀。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

廣告小妹認為，家庭主婦的風險，其實是高在經濟層面，她也舉例：「就算妳美若天仙如阿翔正宮、身材火辣如李倩蓉、溫柔賢淑如成龍正宮，被外遇的機率跟我這種其貌不揚整天躺著的廢柴老婆是一樣的好嗎？」

廣告小妹也呼籲眾人，若真的被外遇，千萬不要進行自我檢討，因為所有檢討工作都會被打槍，「妳從前的優點，此刻都變成缺點。妳節儉，他說妳沒有生活情趣不修邊幅；妳花錢妝扮自己，他說妳不懂得勤儉持家。妳怎麼做都不對。」

「家庭主婦不能合理化丈夫的外遇行為。」廣告小妹繼續提出各種可能發生的假設，「妳沒工作，路人要妳經濟獨立不然老公會愛上別人。妳有工作，路人也會說是妳太優秀讓男人自卑（請參考許志安）。」文末，她更直接放話，「請這些愛講幹話的路人，跟妳的渣老公一起去吃大便吧。」

▲廣告小妹全文。（圖／翻攝自Facebook／廣告小妹）



一番言論PO網後，短短約1天時間，就吸引超過百則留言及轉發數，也勾起不少女網友心中共鳴，許多人更紛紛留言直呼，「同意，會外遇就是會外遇，你他X做到再好也是一樣」、「其實很多東西檢討自己根本沒用！拜託再怎麼改變自己會亂來的人還是會，真正愛的人愛的還是真實的自己」、「同意，外遇就外遇，不要有藉口」、「句句中肯啊！一針見血！」在網路上意外掀起一陣熱議。