ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

記者劉宜庭／綜合報導

阿翔12日爆出不倫戀，背著正宮老婆Grace，被拍到車窗激吻謝忻，事件至今已燒了整整5天，仍是網友熱議的焦點，甚至在許多人妻社團掀起恐慌，不少人驚呼「家庭主婦風險很高，容易被男人外遇！」對此，經常在臉書評論時事的部落客「廣告小妹」，也發文寫下個人看法，「外遇就是外遇，哪來那麼多藉口。」

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

▲阿翔不倫戀燒5天。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

請繼續往下閱讀...

▲阿翔不倫戀燒5天。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲阿翔不倫戀燒5天。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲阿翔背著老婆Grace被拍到不倫戀。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

廣告小妹認為，家庭主婦的風險，其實是高在經濟層面，她也舉例：「就算妳美若天仙如阿翔正宮、身材火辣如李倩蓉、溫柔賢淑如成龍正宮，被外遇的機率跟我這種其貌不揚整天躺著的廢柴老婆是一樣的好嗎？」

廣告小妹也呼籲眾人，若真的被外遇，千萬不要進行自我檢討，因為所有檢討工作都會被打槍，「妳從前的優點，此刻都變成缺點。妳節儉，他說妳沒有生活情趣不修邊幅；妳花錢妝扮自己，他說妳不懂得勤儉持家。妳怎麼做都不對。」

「家庭主婦不能合理化丈夫的外遇行為。」廣告小妹繼續提出各種可能發生的假設，「妳沒工作，路人要妳經濟獨立不然老公會愛上別人。妳有工作，路人也會說是妳太優秀讓男人自卑（請參考許志安）。」文末，她更直接放話，「請這些愛講幹話的路人，跟妳的渣老公一起去吃大便吧。」

▲廣告小妹全文。（圖／翻攝自Facebook／廣告小妹）

▲廣告小妹全文。（圖／翻攝自Facebook／廣告小妹）

一番言論PO網後，短短約1天時間，就吸引超過百則留言及轉發數，也勾起不少女網友心中共鳴，許多人更紛紛留言直呼，「同意，會外遇就是會外遇，你他X做到再好也是一樣」、「其實很多東西檢討自己根本沒用！拜託再怎麼改變自己會亂來的人還是會，真正愛的人愛的還是真實的自己」、「同意，外遇就外遇，不要有藉口」、「句句中肯啊！一針見血！」在網路上意外掀起一陣熱議。

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

推薦閱讀

圖多！HowHow高清婚紗照　和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網

圖多！HowHow高清婚紗照　和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網

陸第一美胸女星「半球掉出」！　章子怡走紅毯…獵奇蜘蛛網裝成亮點

陸第一美胸女星「半球掉出」！　章子怡走紅毯…獵奇蜘蛛網裝成亮點

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」

6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」

小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停

快訊／《FHM男人幫》宣布停刊！　電子書訂閱全面暫停

福原愛剪髮喜曬「新造型」！　產後2個月PO最新近照…網：變一個人

福原愛剪髮喜曬「新造型」！　產後2個月PO最新近照…網：變一個人

辦完兒子後事…又痛失父親！　馬如龍女兒身體出狀況

辦完兒子後事…又痛失父親！　馬如龍女兒身體出狀況

《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

《RM》李光洙被問「女友暱稱」！　反應讓成員全暴動了

唐嫣走路一半「遭鳥屎砸中」！　超近畫面笑翻千人

唐嫣走路一半「遭鳥屎砸中」！　超近畫面笑翻千人

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

BLACKPINK Rosé放鬆坐下「肚子是平的」　網驚：零摺痕

BTS霸氣防黃牛！　粉絲崩潰6000人站門外「有票進不去」…父母也遭殃

收阿翔私訊…康康一看：很感動！　公開人夫「避嫌SOP」

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻阿翔, Grace, 謝忻, 阿翔, 廣告小妹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 貼心幫翻身…驚見蒼蠅爬上臉！　殺人日劇演一半「OO領便當」網：嚇到睡不著
  2. 阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵
  3. 雷／《阿斯達》宋仲基竟是雙胞胎！　關鍵人物現身：結束世界
  4. 易烊千璽誤踩周冬雨裙子！　皮鞋左右蕊好滑…低頭一看GG了
  5. 被指定模仿鄧麗君　康康一秒解危...憶駐唱最怕「天王」來聽
  6. 唐嫣走路一半「遭鳥屎砸中」！　超近畫面笑翻千人
  7. 潘瑋柏太嚴格！　遭封「冷面殺手」解釋了
  8. 蔡琴催生金曲獎！　熱淚回憶：當時寫了8頁信紙的建言
  9. 說好當嘉賓…維多利亞爆「為陪貝克漢」放鳥！　辣妹合唱團當眾給難看
  10. 太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366