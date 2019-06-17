沒有爆《復仇者4》的雷　蜘蛛人「我也不敢相信」曝保密心聲

記者傅家妤／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）與「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）是漫威團隊中出了名的爆雷王，而兩人相較之下，湯姆霍蘭德的爆雷功力更是過之而無不及，不過在《復仇者聯盟：終局之戰》宣傳期間，他不僅沒有說錯話，也沒有說出任何一點重要劇情，對此他近日在受訪時也非常開心地表示：「我自己也不敢相信我成功守住了！」

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▲湯姆霍蘭德在宣傳《復仇者4》期間完全沒有爆雷。（圖／翻攝自imdb／Sony Pictures Entertainment YouTube）

雖然沒有拿到完整的劇本，對電影中真正的結局也一無所知，但是在拍攝期間，導演也無可避免地必須讓湯姆霍蘭德知道某些劇情，讓他可以順利演出。而在宣傳期間，湯姆霍蘭德意外地，完全沒有透出一點口風，對劇情一直都守口如瓶，這是過去從未發生過的。

▲對於自己能守密也覺得很驚喜。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

對此，湯姆霍蘭德在接受外媒《Pinkvilla》的採訪時，也直言自己也感到非常驚訝：「 你知道嗎，我自己也很驚訝我沒有說出任何我所知道《終局之戰》的內容，例如我知道我們會回來，我知道美國隊長可以拿起雷神槌，這些我都知道，但是我不知道到底該怎麼守住這些秘密，我真的不知道要怎麼做，但是我很驕傲也很開心我做到了，因為這些都是電影裡很重要的驚喜。」

導演之一喬羅素（Joe Russo）過去就曾透露，他們為了防止湯姆霍蘭德爆雷，對他採取了特別防範措施，「湯姆霍蘭德沒有得到劇本，他只拿到了自己的台詞就那樣。他連自己對手戲的演員是誰都不會知道，我們在現場只用了很廣泛的話語，跟他形容發生了什麼。」而馬克魯法洛則是拿到了與其他人不同的劇本，兩人對真正的結局也一無所知。

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