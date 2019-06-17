ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

沒有爆《復仇者4》的雷　蜘蛛人「我也不敢相信」曝保密心聲

記者傅家妤／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）與「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）是漫威團隊中出了名的爆雷王，而兩人相較之下，湯姆霍蘭德的爆雷功力更是過之而無不及，不過在《復仇者聯盟：終局之戰》宣傳期間，他不僅沒有說錯話，也沒有說出任何一點重要劇情，對此他近日在受訪時也非常開心地表示：「我自己也不敢相信我成功守住了！」

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

▲《蜘蛛人：離家日》預告藏《復仇者聯盟：終局之戰》劇透。（圖／翻攝自imdb／Sony Pictures Entertainment YouTube）

請繼續往下閱讀...

▲湯姆霍蘭德在宣傳《復仇者4》期間完全沒有爆雷。（圖／翻攝自imdb／Sony Pictures Entertainment YouTube）

雖然沒有拿到完整的劇本，對電影中真正的結局也一無所知，但是在拍攝期間，導演也無可避免地必須讓湯姆霍蘭德知道某些劇情，讓他可以順利演出。而在宣傳期間，湯姆霍蘭德意外地，完全沒有透出一點口風，對劇情一直都守口如瓶，這是過去從未發生過的。

▲▼《蜘蛛人：離家日》預告解析。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

▲對於自己能守密也覺得很驚喜。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

對此，湯姆霍蘭德在接受外媒《Pinkvilla》的採訪時，也直言自己也感到非常驚訝：「 你知道嗎，我自己也很驚訝我沒有說出任何我所知道《終局之戰》的內容，例如我知道我們會回來，我知道美國隊長可以拿起雷神槌，這些我都知道，但是我不知道到底該怎麼守住這些秘密，我真的不知道要怎麼做，但是我很驕傲也很開心我做到了，因為這些都是電影裡很重要的驚喜。」

導演之一喬羅素（Joe Russo）過去就曾透露，他們為了防止湯姆霍蘭德爆雷，對他採取了特別防範措施，「湯姆霍蘭德沒有得到劇本，他只拿到了自己的台詞就那樣。他連自己對手戲的演員是誰都不會知道，我們在現場只用了很廣泛的話語，跟他形容發生了什麼。」而馬克魯法洛則是拿到了與其他人不同的劇本，兩人對真正的結局也一無所知。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG

影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG

楊冪、劉愷威合體幫慶生「小糯米哭了」　公公親曝生日趴細節

楊冪、劉愷威合體幫慶生「小糯米哭了」　公公親曝生日趴細節

E Cup女星「胸前大開U」走紅毯畫面超兇！　下秒直接摔跪在地

E Cup女星「胸前大開U」走紅毯畫面超兇！　下秒直接摔跪在地

男星認「與女粉絲上床」遭轟渣男　神隱6個月後現況曝光！

男星認「與女粉絲上床」遭轟渣男　神隱6個月後現況曝光！

「叫你爸不要護翔忻」　小禎衰躺槍：我沒興趣…高EQ回應被讚爆！

「叫你爸不要護翔忻」　小禎衰躺槍：我沒興趣…高EQ回應被讚爆！

泰勒絲、凱蒂佩芮大和解！　「一盤餅乾」結束6年恩怨

泰勒絲、凱蒂佩芮大和解！　「一盤餅乾」結束6年恩怨

賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光

賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光

《復仇者4》鋼鐵人湖邊小屋出租　1晚價格曝光…網驚呆！

《復仇者4》鋼鐵人湖邊小屋出租　1晚價格曝光…網驚呆！

驚奇女士加入漫威宇宙！　史上第一位「穆斯林女英雄」

驚奇女士加入漫威宇宙！　史上第一位「穆斯林女英雄」

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

BLACKPINK Rosé放鬆坐下「肚子是平的」　網驚：零摺痕

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 蜘蛛人, 湯姆霍蘭德, Tom Holland

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔
  2. 阿翔老婆「被逼暫時放下」吐神隱6天心聲：不知道自己能撐多久
  3. 陸獨子鏡頭前公開出櫃還要生小孩　媽媽落淚堅決反對
  4. 吳宗憲「副業、節目太多」　康康點出這個隱憂
  5. 瘋電影／追龍II賊王　罪大惡極在大陸沒有活命法律照顧
  6. 快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘
  7. 昆凌偷拍「小周周、Romeo四手聯彈」　小姊弟寵爸暖舉萌哭！
  8. 沒有爆《復仇者4》的雷　蜘蛛人「我也不敢相信」曝保密心聲
  9. 金曲30／李千那：永遠沒有歌手抬頭！　「導演也不知道」
  10. HowHow「甜喊阿福老婆」親下去了！　羞掩面依偎又公主抱閃瞎粉絲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366