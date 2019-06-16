說好當嘉賓…維多利亞爆「為陪貝克漢」放鳥！　辣妹合唱團當眾給難看

記者傅家妤／綜合報導

英國昔日女子團體「辣妹合唱團（Spice Girls）」在15日晚間，於倫敦舉辦團體巡演的最後一場演唱會，而一直沒有參與其中的團員「貝嫂」維多利亞（Victoria）原本被爆出將會在最終場做為驚喜嘉賓現身，沒想到最後卻沒有出現，的另外幾名成員也在演唱會上狂酸她：「她是不會免費出場的。」

▲維多利亞曾被爆出將會擔任辣妹合唱團巡演最終場的驚喜嘉賓。（圖／翻攝自IG／維多利亞、辣妹合唱團粉絲專頁）

自「辣妹合唱團」宣布再度合體至今，維多利亞頻頻被傳出與其中數位成員鬧不合，當該團宣布舉辦巡演時，她也堅持不參加，當時甚至有傳出，團員媚兒碧（Mel B）為此感到非常不滿，雙方甚至還吵了起來，直到巡演開始，維多利亞又被爆出，不僅自己不願意參加，也禁止老公小孩、家人前去觀賞，要與該團劃清界線。

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▲「辣妹合唱團」去年宣佈重啟巡迴，獨缺「貝嫂」維多莉亞貝克漢。（圖／CFP）

巡演期間，維多利亞真的從未出現過，先前有消息傳出，她將會以神秘嘉賓身分，出現在巡演的最終場，但最終因於老公貝克漢（David Beckham）出席球星拉莫斯（Sergio Ramos）的婚禮缺席。

▲維多利亞陪老公出席婚禮。（圖／翻攝自IG／貝克漢）

據悉，對此辣妹合唱團的成員還在最終場的演出期間，特別改編了經典歌曲《Wannabe》，狂酸維多利亞並不會免費現身，稱對方是個「高貴的女士」，而曾在1998年退出的潔芮霍納（Geri Horner）還說需要重新面試新團員，來取代維多利亞，不過她在場上也提及過去自己提早離團一事，稱當時自己太年輕，「我真的很抱歉我曾離開，我當時真的太幼稚了，如今可以重回和我最愛的女人在一起，真的是太好了。」

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