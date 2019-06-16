媽幫拔牙…Max嚇到抖狂喊「等等」　一看到NeiNei…他瞬間變了！

記者傅家妤／綜合報導

藝人吳尊和初戀女友林麗瑩結婚10年，婚後陸續生下女兒Neinei和兒子Max，更曾在2017年帶一雙兒女參加《爸爸去哪兒5》，好老公、好爸爸形象深植人心。他近來在微博上曬出一段兒子Max拔牙的影片，只見小小年紀的Max在全家人的陪伴下，讓媽媽動手拔下，且一滴眼淚都沒掉，非常勇敢。

▲吳尊PO出幫兒子拔牙的畫面。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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5歲的Max恰巧是到了換牙的年齡，吳尊在15日曬出一段太太幫Max「手動」拔牙的片段，並在發文中表示：「看看我們怎麼幫Max拔牙齒，Max…決定勇敢。」只見小小年紀的Max坐在浴室的洗手台上，一開始非常抗拒媽媽，頻頻喊「等一等」，且找了各種藉口，先是拼命推開媽媽的手，之後還要爸爸幫自己拿水，希望可以拖延拔牙的時間，足見他其實非常害怕。

▲Max一開始非常抗拒拔牙。（圖／翻攝自微博／吳尊）

不過後來當Max聽到爸爸吳尊正在叫姐姐NeiNei時，突然向媽媽要求要等姐姐，「我要姐姐看到。」沒想到NeiNei一走進浴室，他瞬間變得非常聽話，主動張開嘴讓媽媽將牙齒拔下，且完全沒有哭，表現得非常勇敢。不少網友看了該片段以後，也紛紛大讚：「姐姐一來我們的Max立刻就勇敢了」、「Max真的好棒啊，完全沒有哭。」





▲NeiNei在身邊，Max就變得很勇敢。（圖／翻攝自微博／吳尊）

還有粉絲在底下分享自己過去的經驗：「我記得我小時候，是我媽拿一根線套在我牙上，趁我不注意使勁一拉就下來了。」隨後吳尊也在底下笑言：「我爸是把繩子綁在我牙齒和門，然後用力地slam（重重地關上）那個門。」一來一往意外掀起熱議。

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