接過女星包包　王俊凱下秒做出「男友舉動」女粉暴動了

記者傅家妤／綜合報導

大陸男團「TFBOYS」成員王俊凱近年來開始跨足綜藝圈，先前參加《中餐廳2》，與趙薇、蘇有朋、舒淇等人到法國開餐廳，受到熱烈迴響，這次再度回歸參加第3季，被目擊現身義大利，與另一名女嘉賓楊紫一起外出時，主動幫對方拿包包，表現得非常紳士。

▲王俊凱接過楊紫的包包。（圖／翻攝自微博／王俊凱、扒蒜小妹愛吐槽）

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《中餐廳3》全新班底受到外界好奇，最近節目組到義大利展開拍攝，新一季成員也陸續揭曉，包括第一季登場的黃曉明回歸，還有王俊凱、秦海璐、楊紫以及名廚林述巍，近來網路上曝光數張粉絲巧遇他們錄製的畫面，王俊凱與楊紫的互動意外掀起不少熱議。

▲王俊凱幫楊紫背包包。（圖／翻攝自微博／扒蒜小妹愛吐槽）

從曝光的畫面中可以看到，王俊凱與楊紫一起走出餐廳時，他刻意停下在門口等對方，等到楊紫經過身邊，他主動將對方的包包接過，直接背在自己的身上，動作非常自然，感覺已經習慣了，另一張照片中，他似乎是在幫楊紫拍照，一手還顧著採買的推車，把所有的東西都攬在自己身上，不僅貼心且也非常紳士。

▲王俊凱把東西全攬在身上，幫楊紫拍照。（圖／翻攝自微博／扒蒜小妹愛吐槽）

不少粉絲看了該畫面以後，紛紛大讚：「小凱真的好紳士，對同事姐姐都這麼禮貌善良」、「王俊凱真貼心啊」，甚至還有人曝光他先前曾提及，幫女孩裝熱水、買早餐都是一種紳士的表現，因此覺得他幫合作藝人背包包，也是展現紳士風度的一種表現，意外掀起不少熱議。

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