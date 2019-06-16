147部中的冠亞軍！《灼人秘密》、《地久天長》10分鐘秒殺賣光

記者林映妤／台北報導

2019年台北電影節單場早鳥票16日下午開賣，一小時內便有多部影片迅速完售，除了開幕片《灼人秘密》和閉幕片《地久天長》分別在開賣6分及10分鐘內便秒殺完售，今年在坎城影展獲得最佳男主角的阿莫多瓦新作《痛苦與榮耀》、創下日本票房奇蹟的《海角上的兄妹》也都售罄！

今年夏天話題度最高的國片《灼人秘密》拔得頭籌，成為今年147部片中的冠軍，影迷僅花6分鐘就將中山堂600個位置全部搶光；閉幕片《地久天長》則以些微差距成為第2部完售的電影。

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▲▼《灼人秘密》、《地久天長》10分鐘內銷售一空。（圖／台北電影節提供）

第3名是去年底過世的陳俊志導演《美麗少年》與《沿海岸線徵友》的楊士琪卓越貢獻獎紀念放映；外片部分，今年獲得坎城影展影帝獎座的《痛苦與榮耀》、柏林影展金熊獎的《出走巴黎》均吸引影迷熱烈搶購。

今年將在台北電影節世界首映的國片《驚悚劇場 I》與《驚悚劇場 I I》，以及侯孝賢導演的代表作《海上花》的數位修復版目前僅剩零星座位，而《野雀之詩》、《大餓》、《傻傻愛你，傻傻愛我》和《陪你很久很久》的中山堂放映場次都已賣出過半位置，顯示觀眾對於台灣電影的高度期待。

▲▼《大餓》、《野雀之詩》賣出過半，希望觀眾多支持。（圖／台北電影節提供）

蒼井優與竹內結子主演的《漫長的告別》以及獲選日本電影旬報十大佳片的《你的鳥兒會唱歌》等國際影人出席映後座談的場次，仍有座位可供選購。

今年特別來台舉辦大師講座的兩位焦點影人，泰國剪接師利查泰米提古（Lee Chatametikool）的《波米叔叔的前世今生》及《看似平凡的故事》均有不俗票房；而印尼殿堂級導演嘎林努戈羅和（Garin Nugroho）的最新作品《我身記憶》和代表作《爪哇安魂曲》也吸引不少影迷熱烈詢問！

▲▼《看似平凡的故事》、《我身記憶》都備受關注。（圖／台北電影節提供）

台北電影節「VR全浸界」單元早鳥票，即將於6月17日下午一點在ibon售票系統網站與實體機台開賣，網羅當代重要互動式及VR360作品，喜愛嘗鮮的觀眾不要錯過。