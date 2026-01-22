和G級AV女神拍片　男星超狂背景曝光「曾幫許光漢寫歌」

記者蔡琛儀／台北報導

來自香港的創作歌手李拾壹出道邁入第11年，正式在台發行全新創作EP《男》，以四種男性標籤為主軸，透過〈中長髮男〉、〈雨男〉、〈節約男〉、〈抱抱過信男〉，觀察現代人面對身份焦慮、自我懷疑與延遲滿足的生活狀態，試圖以音樂安放心靈。

▲李拾壹〈中長髮男〉MV曾找東尼大木、美園和花出演。（圖／SUBYUB提供）

EP中重新改編自《聲林之王3》話題作品〈中長髮男〉，當年這首歌獲陳珊妮盛讚歌詞直白卻深具共鳴，此次推出後再掀討論，MV還找來AV男優東尼大木與AV女優美園和花演出，話題度持續延燒；〈雨男〉則描述走到哪都會遇到下雨天的命定男子，他笑說：「搬來台北生活之後，終於明白為何大家說台北很潮濕，甚至家裡還會發霉，後來才了解，台北所有男人都是『雨男』啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外EP還描述日常可能出現在大眾周遭的男子，包含對於任何事物都抱以「延遲滿足」的心態面對，而產生一種奇妙生活行為的〈節約男〉；以及看待他人事物，總是展現強烈自信來掩飾自我的〈抱抱過信男〉，李拾壹透過各種音樂風格，歌頌生活在不同角落的標籤男子，希望能給予溫暖反饋外，還引用周星馳電影經典名句「在座各位都是垃圾」，反諷當今社會的奇妙亂象，再次展現他的幽默創意才華。

▲ 李拾壹發將在2月7日於誠品松菸舉辦音樂分享會。（圖／鈞光閃閃提供）

已定居台灣的李拾壹，過去橫跨電影配樂、詞曲創作與演唱會樂手，曾寫下林宥嘉〈自然醒〉、〈垃圾寶貝〉、許光漢〈一派輕鬆〉等華語代表作，也累積多首粵語作品，實力備受肯定。這次發行專輯，實體方面李拾壹捨棄傳統CD，改以復古8公分小CD發行，並拍攝爆笑「使用指南」短影音，示範各種荒謬用途吸引破4000人按讚，他笑說，希望用創意喚起實體收藏的獨特價值。