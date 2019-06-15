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大嫂團Ivy低胸開視訊：好久沒做功課了❤　老公尷尬轉鏡頭「員工都在欸」

記者潘慧中／綜合報導

大嫂團一員Ivy和音樂人陳國華結婚11年多，她透露老公婚前曾稱讚自己比宮澤理惠還美，婚後卻被嫌體態越來越「紮實」，老公甚至還問她：「妳是不是覺得嫁給我了以後就不需要打扮？」這句話特別讓她覺得受傷。

▲▼大嫂團Ivy低胸開視訊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼陳國華嫌Ivy體態越來越「紮實」。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼大嫂團Ivy低胸開視訊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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於是，Ivy決定上《麻辣天后傳》改造成安海瑟薇（Anne Hathaway），只見她換穿全黑褲裝，相當映襯雪白肌膚，胸前平口剪裁襯托出呼之欲出的上圍，搭配黑絲襪和高跟鞋，秀出一雙修長美腿，新造型引起全場驚嘆！

▲▼大嫂團Ivy低胸開視訊。（圖／翻攝自Facebook／Ivy與國華的生活分享）

▲Ivy錄影被打造的新造型超辣。（圖／翻攝自Facebook／Ivy與國華的生活分享）

最後，Ivy以這身火辣造型和陳國華視訊，老公一看到畫面立刻驚呼：「喔唷！妳是…妳是哪位啊？在哪一家夜總會…哇天啊！妳已經20年沒有穿這樣子～。」她聽了樂不可支地嬌嗔說：「今天早點回家喔～。」

▲▼大嫂團Ivy低胸開視訊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼大嫂團Ivy低胸開視訊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼大嫂團Ivy低胸開視訊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲Ivy頻頻嬌嗔調情陳國華。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

手機鏡頭一拉近，陳國華頻頻直呼太辣：「那個胸部太低了！」Ivy不想掃了興致繼續誘惑老公：「老公我們好久沒有做功課了。」他一聽尷尬羞笑說：「外面有這麼多員工欸，不要開玩笑！」鏡頭一轉旁邊果然超多人，但他仍嘴甜稱讚老婆的打扮100分。

▲▼大嫂團Ivy低胸開視訊。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲陳國華尷尬告訴老婆外面超多員工。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

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