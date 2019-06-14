李千那帶爸爸參加女兒畢業典禮！　「三代同堂」感動泛淚

記者關韶文／台北報導

藝人李千那帶著爸爸出席女兒畢業典禮，溫馨三代同堂，而畢業典禮當下，李千那坦言，「感動到差點哭出來，不過因為身旁滿多人在看，所以有忍住不哭。我覺得很感動，可以參與她人生每一個重要階段。」

時間過得飛快，沒想到一眨眼就是女兒的畢業典禮，李千那開心表示，「畢業典禮當天看到她和同學之間的相處滿成熟的，還相約要去唱KTV，突然間覺得她好像真的長大了，有自己的生活圈、交友圈，我很開心每次都有參與到她的每一個人生階段，希望未來也是，很替她開心，因為她畢業了，也希望在高中的就學一切可以非常順利。」

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▲▼李千那帶著爸爸參加女兒畢業典禮。（圖／翻攝李千那IG）

這次帶著爸爸一起參加女兒畢業典禮，形成三代同堂的溫馨畫面，李千那也相當感謝爸爸，「其實我爸爸只要沒有工作時，都會參與我人生不同階段的活動。譬如像是我女兒、兒子每次有任何活動的時候，他都很樂於參加，買小朋友喜歡的東西給他們。也會擔心小朋友身上錢夠不夠用，常常自掏腰包給零用錢，覺得爸爸非常貼心、也很感謝他這麼愛著這兩個外孫。」

李千那IG全文：

你畢業的這天， 我才發現你真的是長大了， 心裡一陣感動～ 而接下來又是一個新的開始， 也是真正面對各種考驗的時候， 一定要好好努力，做更多的突破～ 寶貝，畢業快樂！！

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