理科太太夫妻「激情指數都超低」　想嘿咻：先用Google行事曆約時間

記者蕭采薇／台北報導

人氣Youtuber理科太太和理科先生日前為喜愛的影集《黑鏡》（Black Mirror）站台，兩人聊到第五季第一集《Striking Vipers》當中，主角和太太為了懷孕，行房時間都得按照計畫進行。而正好理科太太和理科先生都是理性大於激情的人，讓她有感的開玩笑說：「可以用Google行事曆約時間。」

▲理科太太＆理科先生。（圖／記者湯興漢攝）

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理科太太和理科先生透過「黑鏡燒爆腦」裝置體驗，分析出彼此對暴力、浪漫、激情等不同風格的集數喜愛程度。理科太太取向較喜歡浪漫風格，但激情指數最低；理科先生激情指數稍高一點，但最高的是暴力指數，浪漫風格趨近為0，這讓理科太太開玩笑表示婚姻生活堪憂，「長期以來可能對我們婚姻沒什麼幫助。」

兩人目前結婚兩年，理科太太笑說：「（激情）當然還是有。」只是以比較平淡的方式去處理這件事，像是會說：「欸，好像時間到了？」如同《黑鏡》第五季第一集《Striking Vipers》當中按表操課的夫妻？理科太太聽了之後笑說：「對啊！還可以用Google行事曆約時間。」

▲理科太太＆理科先生做測驗，激情指數都超低。（圖／記者湯興漢攝）

理科太太也指名，最喜愛《黑鏡》第一季的第二集《一千五百萬點》，她尤其寫佩服劇本的安排，例如最後給了開放結局，但主角看似飛黃騰達，「但他還是活在那個框架裡面，即使得到了一片森林，也是假的森林。」她說，有個朋友近來在臉書感概：「30歲，賺到錢了，但是覺得不快樂。」理科太太說：「可是錢跟快樂本來就沒有關係，但在那個框架下就會走不出來。」