蕭煌奇出演音樂愛情舞台劇！　立刻暴瘦「8公斤」照片曝光

記者關韶文／台北報導

金曲歌王蕭煌奇近日蠟燭兩頭燒，不只忙著籌備新專輯，更在上周進劇場，準備為自己所主演的音樂愛情故事《遇見自己》開始排練，而也因為工作滿檔，讓蕭煌奇消瘦許多，「最近瘦了8公斤，目前體重數字不好意思報，希望可以再往下5公斤，目標是75左右。」

蕭煌奇首次領銜主演的音樂愛情故事《遇見自己》，是他首次挑戰主演的舞台劇，而上周蕭煌奇也開始進劇場和劇組碰面，吃重的台詞和劇中身份角色的轉換讓蕭煌奇表示一個頭兩個大，最早拿到熱騰騰的劇本時，還被劇本的厚度嚇一跳，是他演唱會腳本加歌詞的五倍厚，讀完劇更發現這還只是上半場的劇本而已，讓蕭煌奇在劇場苦笑表示：「還是開演唱會好了，唱歌我不怕。」

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▲蕭煌奇出演音樂劇暴瘦。（圖／環球提供）

蕭煌奇這次進劇場和多位資深演員與新秀同台飆戲，一開始拿到劇本大綱時，以為將在這次舞台劇獻上人生的第一場「吻戲」，讓蕭煌奇原本心情糾結又擔心，好險最後發現誤會一場，原來是由劇中扮演年輕版自己的演員演出吻戲一幕，讓金曲歌王蕭煌奇大鬆了一口氣，表示：「演戲真的不簡單，演員們都很辛苦，希望大家能到劇場多多支持。」

蕭煌奇主演的舞台劇《遇見自己》靈感源自親身經歷，發展出笑中帶淚、不向命運低頭的音樂愛情故事。從一出生不被看好的命運，在啟明學校發生的爆笑點滴、少年憂傷甜美的青春純愛，和視障好友熱血組樂團甚至出國表演，最後用自己的聲音贏得漂亮的逆轉勝，《遇見自己》8月底在國家戲劇院演出，希望觀眾能到劇場多多支持。



