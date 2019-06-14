張立東整過頭…庹宗康變臉「你們是什麼節目」！　他馬上下跪道歉

記者潘慧中／綜合報導

張立東和庹宗康等人一起主持《國光幫幫忙之大哥是對的》，他近日透露和前輩主持不但壓力很大，對方還很要求禮數，「很遠看到康哥，弟弟妹妹都要站起來鞠躬說：『康哥早』…如果沒有，他就會說：『幹什麼東西？不想工作？』

▲張立東和庹宗康有一起主持節目。（圖／翻攝自Facebook／張立東半尷尬Fans Club）



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於是，張立東想藉由《綜藝大熱門》的特別企劃大整庹宗康一番，「賭出我的演藝圈生涯！」他把康哥最討厭的老鼠藏在便當裡，結果對方一看馬上嚇得從椅子上跳起來：「拿走！」就算他再三強調是假老鼠，對方依然縮在牆邊。

▲張立東大膽惡整前輩庹宗康。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



張立東緊張跑到門外向製作單位求救：「他變臉了」，同時聽到化妝室內庹宗康大喊的聲音：「張立東你死定了！」正當他和工作人員商量是否要進去道歉時，對方突然衝出來一把抓住他、並對著鏡頭問：「你們是什麼節目？」

▲庹宗康衝出化妝室，張立東馬上下跪認錯。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



工作人員馬上跳出來解釋，庹宗康透露看到老鼠當下真的嚇到冒汗，張立東馬上下跪道歉：「都他們（綜藝大熱門）啦！我也是為了幾個臭錢，我愛你。」肚量很大的康哥最後則是開玩笑說：「沒關係，等一下錄影你就知道！」可見兩人的好交情。

▲約從32：55分開始。（影／取自YouTube／綜藝大熱門）