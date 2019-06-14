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Grace超正還被阿翔出軌！　她曝關鍵原因：每天吃米其林也想吃廚餘啊

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）不久前才慶祝結婚7週年，卻在近日爆出婚外情，對象竟是老婆Grace的閨蜜謝忻，引發各界譁然。不少網友都很好奇，正宮既然已經這麼漂亮，為何老公還會外遇？對此，兩性作家女王表示這無關另一半的外貌。

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▲▼Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

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▲阿翔和Grace結婚7年多了。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

女王認為這是男人的品行問題，「而且真心想偷吃，就算你給他每天吃米其林餐廳，他也會全身癢，想吃看看廚餘是什麼味道啊！」至於閨蜜變小三的情況，她提醒大家千萬要慎選朋友，「真正把妳當朋友的，絕對小心自己的分寸，懂得避嫌。」

▲▼Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼Grace的外貌氣質不輸女明星。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

如果真的不幸遇到綠茶婊，女王表示那只能看另一半能否通過考驗了，「畢竟一個巴掌拍不響。」被問到若遇到同樣情況是否會原諒，她想了想說：「原諒，要看對方承認錯誤嗎？有誠意改變嗎？你的原諒才值得。原諒不是縱容對方，不是委屈自己。」

▲▼Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲阿翔婚姻的後續發展仍是焦點。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

對此，女王隔空喊話每一位有家庭有小孩的男人，「請好好珍惜愛你的女人，為你生孩子、守護家庭，給你支持的女人…縱使誘惑很多，也別忘了結婚的初衷。」

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

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阿翔, 謝忻, 浩角翔起, 謝忻阿翔

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