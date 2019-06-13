阿翔老婆傷透心！　艾莉絲「不要拿別人的錯懲罰自己」感情金句8萬人淚推

記者潘慧中／綜合報導

阿翔被爆婚外情，老婆Grace之前的發文被猜測可能早就知情傷透了心，7年多的婚姻後續仍是焦點，也意外引起諸多網友分享心碎的感情經歷。艾莉絲當天稍晚似乎也有感而發：「不要忘記自己的價值，不要讓別人的過錯來懲罰自己，不要忘了上帝創造了獨一無二的妳。」一席正能量話語讓不少網友狂讚！

▲▼阿翔老婆被好姊妹謝忻背叛。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



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艾莉絲在社群網站提醒女孩們，凡事記得先照顧好自己，才有餘力照顧別人，「要對自己好一點，才能對別人微笑多一點。」別忘了自身價值，也別拿他人的過錯來自我懲罰。

▲艾莉絲分享感情觀引起8萬粉絲共鳴。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



最後，艾莉絲再三勉勵粉絲一起好好地愛自己，「請珍愛自己，保持喜樂的心情，因為她將是一輩子跟妳在一起的人。」一席話讓不少女網友瞬間豁然開朗，「這番話寫入心坎裡」、「謝謝妳的文字，提醒女人一定要先把自己照顧好。」

事實上，艾莉絲常收到粉絲詢問感情問題的私訊，她認為有無小孩的處理方式完全不同。如果是結婚有小孩的話，「關於感情的對錯 很難給建議」，她覺得最實際的考量就是小朋友，維持生計、照顧小孩等方式都需要重新思考。

▲艾莉絲。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



如果只是失戀的話，當事情到了無法挽回的地步，艾莉絲建議那就把心思放在自己身上，「也許一開始會很難，但這就是一個練習，慢慢就會發現，逐漸重新找回自信了。」

艾莉絲IG全文：

女人啊，

記得要先照顧好自己，

才有餘力去照顧別人。

要對自己好一點，

才能對別人微笑多一點。

不要忘記自己的價值，

不要讓別人的過錯來懲罰自己，

不要忘了上帝創造了獨一無二的妳。

請珍愛自己，

保持喜樂的心情，

因為她將是一輩子跟妳在一起的人。