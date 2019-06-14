「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣

娛樂中心／綜合報導

謝忻與阿翔（陳秉立）的婚外情鬧得沸沸揚揚，低調取消《綜藝大集合》等外景錄影工作。好友邵庭表示在事件爆出前，完全不知道謝忻與阿翔有超出友誼的情感，第一時間看到消息後馬上傳訊息問：「新聞是真的嗎？」對方也承認了：「對，對不起。」

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▲阿翔和謝忻爆出婚外情。（圖／翻攝自Instagram／aaronchan0921）



邵庭和謝忻曾合作了8年的《旅行應援團》，私交甚篤，針對好姊妹與阿翔發生婚外情，她向《聯合報》透露：「我的立場是，當然不能破壞人家的家庭，但除了當事人之外，其他人也沒資格批評。而我想說，在我和她工作那麼多年的期間，深知她是個傻女孩，沒心眼的，不是壞人，也不是惡人，這件事裡該被罵的那個男生，他真的活該，他該守好那條線。」

▲邵庭希望網友能少一點謾罵。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）



此外，邵庭進一步在臉書解釋，雖然任何人都無法控制感情，但只要對方是有家庭的人就不該有不當關係，「謝忻不該介入，這是她的錯，她真的錯。」但她希望網友能少一些謾罵，「就讓當事人去好好處理吧，我們都是無關的局外人#而且為什麼男生好像沒事一樣。」

▲謝忻。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團）



聽到有網友說她護航謝忻，邵庭強調：「我個人認為介入婚姻家庭就是不對、是錯的，從來沒有要護航謝忻這部分，實在不明白來罵我的人到底是哪裡沒有看清楚。」她認同大家都有立場，只盼不要過度謾罵，「謾罵不會比較好，更何況是這麼樣的家務事，給當事者空間，我認為是現在最好的方式了。」