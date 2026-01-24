直擊／3種手幅看不夠！SJ以為應援沒了　2樓排出超猛「燈光應援」美炸

記者吳睿慈／高雄報導

「韓流帝王」Super Junior走過20個年頭，始終是樂壇上不可撼動的巨星。他們2025年起展開20周年巡演《Super Show 10》，24日晚間在高雄巨蛋迎來高雄站第二天演出，他們秀出各自招牌打招呼方式，神童、圭賢也透露今天吃了鼎泰豐、鼎王才上台，透過台灣美食獲得滿滿能量！

神童剛開場就跳得滿頭大汗，他表示：「這是我開場留最多汗的一次，有兩張可能，我太開心，或是剛剛上台前吃了鼎王，我想兩種都有可能，我愛妳們。」厲旭則問候「大家有睡好嗎？」他起得很早，還趁空去高雄北部逛逛，約定之後會再PO出來與粉絲分享。

始源則改變了頭髮造型，但他難過表示「你們都沒發現」，大夥忙著安慰他後，他也主動報喜「我的感冒有比較好了」，圭賢則用台語問候「打給厚」，他接著問大家有沒有吃飽，並透露自己上台前吃了鼎泰豐「我會讓你們看到鼎泰豐的力量」。

▲▼ SJ三部曲應援看不夠，俏皮喊「沒了嗎」 。（圖／讀者提供）

銀赫接著情話告白「老婆」，但他調皮地叫觀眾起立又坐下，逗得全場笑出來。特別的是，台灣E.L.F.以應援活動出名，9位成員清楚知道歌迷的心意，在唱完〈From U⟩之後，利特幽默說：「好了，有應援的現在可以舉起來了！」希澈虧他「你好像在威脅他們做應援」。

此時，粉絲舉起「20年啦，今年是什麼年」，沒想到利特猜對回答諧音「我愛你」，於是粉絲變出應援三部曲，翻面舉起「現在該怎麼辦」，成員們以為還有，喊著看不過，沒想到真的沒了，他們笑喊「沒了？真的沒了嗎」。

▲SJ在唱歌時，粉絲用燈光排出應援。（圖／讀者提供）

但其實，在他們唱到下一首歌時，E.L.F.再度變出燈光排字，2樓寫著「E.L.F.愛SJ」氣氛超感人。