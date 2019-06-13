討厭病態減肥！曾之喬「要健康不魔鬼」運動保火辣身材

記者林奕如／台北報導

曾之喬之前一張比基尼美照，大秀火辣S曲線，她透露維持身型的秘訣，倡導「隨性中有自律，要健康不魔鬼」運動主義，她絕不給自己有壓力的魔鬼訓練，甚至厭惡病態減肥，她會一周運動2到3次、一次2到3個小時，不喜歡把運動視為「還債」，為了減肥而運動。

▲曾之喬曬出美照。（圖／翻攝曾之喬臉書）

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曾之喬日前出席SKECHERS高雄漢神百貨擔任一日店長活動，吸引爆滿粉絲，她分享身材保養祕訣，她說，如果身材不小心「失守」，就像前段時間去新加坡大吃美食，把自己給胖了幾公斤回來，她也不會刻意減肥或快速運動實施「魔鬼計畫」，反而會透過自我覺察，了解自己是不是在什麼地方失衡了，然後就從調整那個失衡之處開始，找到自己的平衡，讓自己快樂運動，就慢慢瘦地回來。

▲曾之喬愛吃美食。（圖／翻攝曾之喬臉書）

常愛旅行的她，最喜歡去希臘的聖托里尼，以及去日本感受慢活的生活步調。她笑談起自己在歐洲隨時都被搭訕，早已司空見慣，但有一次在日本那次踢到鐵板，她想假藉說英文給豔遇對象軟釘子碰，沒想到卻遇到英文超流利的帥哥，不僅一路陪著，還用英文大聊特聊，最後還堅持送喬喬一行人回飯店，讓喬喬只好硬著頭皮把「英文戲」走完，同行的友人個個都笑她，讓她大呼好尷尬。

▲曾之喬好身材藏不住。（圖／口袋整合行銷提供）

說起最近新拍的電影作品，喬喬在片中飾演殺手，要如何揣摩冷硬剛強殺手的角色，她笑稱「剛強才是本性」，自己是外柔內剛、不喜歡拖泥帶水的個性，就連談戀愛都是個強勢戀愛狠角色。