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獨／海倫清桃消失半年！越南賣「靈骨塔」當CEO

記者林奕如／台北報導

海倫清桃歷經隱瞞身世、閃電離婚戴葛格風波，努力在台找出一片天，許久沒有在螢光幕前出現，已經消失半年之久，近期拍攝黃明志MV，她13日現身也透露，自己在越南投資「靈骨塔」事業，總金額約百萬美金，她佔3成投資左右，她興奮表示，前陣子塔剛蓋好，她去做宣傳新聞報很大。

▲▼海倫清桃明星之旅-Hope Tour專利接髮公益活動。（圖／記者張一中攝）

▲▼海倫清桃出席明星之旅-Hope Tour專利接髮公益活動。（圖／記者張一中攝）

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▲▼海倫清桃明星之旅-Hope Tour專利接髮公益活動。（圖／記者張一中攝）

越南目前還是流行土葬，但隨著時代趨勢，海倫清桃看中現代人傾向火化，並且放置骨灰在靈骨塔，她自豪：「廟的地點就在市區，每到清明節不用去這麼遠的地方掃墓，而且也是環保趨勢，總共有1萬5千個塔位，5月剛建好，正要推廣這個概念。」她為此投資不少錢，更玩笑：「我全部財產都投了。」

▲海倫清桃越南賣靈骨塔 。（圖／海倫清桃提供）

▲海倫清桃越南賣靈骨塔 。（圖／海倫清桃提供）

▲海倫清桃越南賣靈骨塔 。（圖／海倫清桃提供）

雖然沒在螢光幕前曝光，但她忙副業，創立玄武國際行銷，掛名CEO企業家，「我手下有30多個員工，主要是廣告行銷、公關活動，去年有完成8個案子，現在也想要把我代言的激白錠拿去賣。」她今出席明星之旅-Hope Tour專利接髮公益活動，和美女髮型師IRene 愛瑞一起亮相，復出動作頻頻。她臉相較之前浮腫，她解釋感冒還沒好，喝了太多感冒糖漿和水才這樣。她和男友黃景裕感情依舊好，出席活動由他開跑車接送，但她依舊稱「只是好朋友」。

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海倫清桃, 桃子, 戴發奎, 黃景裕

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