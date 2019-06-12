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李千那奔南投愛女國中畢典　很多人在看「我忍住沒哭」

記者林奕如／台北報導

李千那和前夫育有一子一女，大女兒已經國中了，她昨去南投參加女兒畢業典禮，透露女兒一見到她已經熱淚盈筐，「她會彈琴加上美術不錯所以有領獎，我很開心。」媽媽看到女兒長大，心情感觸深，但因為很多人在看，她忍住沒哭，「很慶幸我沒有錯過女兒任何一場畢業典禮。」

▲▼李千那、是元介、吳品潔、潘柏希，華視八點檔《守著陽光守著你》開鏡儀式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李千那、是元介將一路從高中演到大學。（圖／記者屠惠剛攝）

李千那和是元介6年前合作《美味的想念》結為好友，這次在華視《守著陽光守著你》再合體，該劇重拍1982年經典名劇，兩人都想要翻資料參考，但資料少之又少，是元介笑說：「我跟媽媽說我要演這部戲，她很開心說這部戲很紅，但她也忘了是演什麼內容。」

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▲▼李千那、是元介、吳品潔、潘柏希，華視八點檔《守著陽光守著你》開鏡儀式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲是元介、李千那、吳品潔、潘柏希《守著陽光守著你》開鏡。（圖／記者屠惠剛攝）

新版時空背景從2004年演到2019年，兩人要從18歲大學生，一路演到40歲，李千那將演唱插曲《好不容易》，講述兩人原本在一起，但歷經分離，之後隔15年又再度重逢，浪漫的愛情故事讓人感動。她劇中飾演雜草女「林玉珍」，與吳品潔飾演的校園女神「凌郁臻」同名不同命。

▲▼李千那、是元介、吳品潔、潘柏希，華視八點檔《守著陽光守著你》開鏡儀式。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《守著陽光守著你》開鏡儀式。（圖／記者屠惠剛攝）

該劇也邀請星二代廖峻的兒子廖錦德、龍劭華的女兒陳璇加入。陳璇五官頗有父親神韻，導演葉天倫曾說，陳璇美貌神似當年的女神王祖賢，父女兩人曾一起演戲，他當時強調女兒「不屑靠爸」，陳璇也笑虧老爸「姓龍很俗」。該劇今開鏡，公廣集團董事長陳郁秀、華視總經理莊豐嘉、導演連春利、製作人黃志翔、彭盛青、陳正修，以及演員李千那、是元介、吳品潔、潘柏希、李璇、陳文山、潘慧如、卜學亮、林鴻翔、赫容、陳大天、何紫妍、楊永維、王妍霖、王暄晴、黃子悅、廖錦德、王為、陳璇、唐綸、葛丞、龍三等一同出席。

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李千那, 是元介, 吳品潔, 潘柏希, 李璇, 陳文山, 潘慧如, 卜學亮, 守著陽光守著你

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