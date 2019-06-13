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王瞳豪雨拍戲大姨媽又來了　塞「夜用衛生棉」上工全身濕

記者林奕如／台北報導

王瞳在民視八點檔《大時代》找到殺害愛人煥然（馬俊麟 飾）兇手，李志前（余秉諺 飾）想投海自盡，一群人到海邊阻止，卻剛好碰上豪大雨，一群人在風雨中拍攝了4小時，敬業精神令人敬佩，以往有水戲「小紅」會來報到的王瞳，果然外景當天剛好小紅來，讓她只能挺起精神完成拍攝。

▲王瞳《大時代》淋雨 。（圖／民視提供）

▲王瞳《大時代》淋雨又遇到「小紅」 。（圖／民視提供）

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江俊翰、王瞳、陳妍安、邱琦雯、韓宜邦Junior、余秉諺等人，到深澳漁港拍攝重頭戲。以往落水都會「小紅」來報到的王瞳，這一次也沒逃過，她說剛好是小紅來的第三天，身體非常不適，也很怕因為下雨底褲會曝光，還特地用夜用衛生棉保護，發揮拚命三娘的狠勁硬著頭皮拍完了那場戲。

▲王瞳《大時代》淋雨 。（圖／民視提供）

▲演員在豪雨中拍戲。（圖／民視提供）

陳妍安飾演余秉諺媽媽，表示這一場重頭戲從早上九點拍到下午一點，本來拍余秉諺畫面的時候，雨還很小，沒想到要輪到她們表現的時候，剛好是風雨最大的時候，第一顆鏡頭就從頭濕到腳，甚至高跟鞋都積水了，陳妍安說全部演員都淋超慘，唯獨劇中壞事做盡的余秉諺身上算是最不濕的。

▲《大時代》王瞳在豪大雨拍戲，小紅又來了 。（圖／民視提供）

▲陳妍安被雨淋到「卸妝」。（圖／民視提供）

陳妍安感動是演員群卯足全力，在風雨中聲嘶力竭的完成，讓陳妍安大嘆是從影以來第一次拍戲遭雨淋最慘，韓宜邦補充說陳妍安從有假睫毛到被雨「卸妝」，整個人妝髮從媽媽變成少女，讓她開心說兒子果然嘴好甜。該劇收視節節高升，昨晚平均收視5.50，最高一分鐘6.47，超過211萬人收看，坐穩收視冠軍寶座。

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