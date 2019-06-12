王少偉心疼護謝忻「很擔心她」！　緋聞女友爆不倫：今天才知道

記者林奕如／台北報導

阿翔和謝忻爆婚外情，閨蜜小甜甜不知情，「緋聞男友」王少偉今透過經紀人回應：「今天才知道，擔心的心情大於震驚。」謝忻和王少偉緋聞傳了多年，還曾被拍到一起看屋，感情十分深厚，但對於好友感情問題，王少偉表示，這部份不能代替他們做什麼回應。

▲阿翔12點現身記者會認了不倫戀。（圖／記者呂佳賢攝）

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阿翔在記者會一開頭就先致歉：「不好意思喔！對不起喔！浪費社會資源，謝謝大家關心。首先要跟身邊最愛的老婆，還有小朋友，還有我的家人說聲不好意思，其實很簡單的，一直以來友誼情感滿滿，自己沒有拿捏好朋友的分寸，造成今天這個樣子，從今天開始修正檢討自己，希望大家給阿翔再一次機會，真的不好意思。」

▲王少偉、謝忻感情好，傳了多年緋聞。（圖／台視提供）

▲謝忻認若要借精生子：「王少偉是第一人選」。（圖／翻攝YouTube／小燕有約）

不過謝忻和阿翔爆出路邊激吻不倫戀，阿翔也出面認了對不起老婆、小孩，謝忻則是臨時請假神隱，王少偉透過經紀人表示，「今天才知道，這部份不能代替他們做什麼回應。」但他很擔心接下來他們（謝忻、阿翔）要面對的事。對於謝忻戀情，閨蜜小甜甜、王宇婕都震驚不知情。



阿翔記者會全文：

不好意思喔，讓所有的朋友這樣子辛苦的來到現場

不好意思，對不起喔

浪費了社會資源，謝謝大家關心這樣

先跟最愛的老婆和小朋友和家人，說聲不好意思，說聲對不起，說聲道歉

和謝忻之間的情感都是滿滿的

沒有拿捏好好朋友的分寸，造成今天這個樣子

跟家人老婆說聲抱歉

之後會好好檢討自己

希望大家可以給阿翔再一次機會

記者：老婆說什麼？

阿翔：今天早上看到有稍微聊了一下，但因為要過來錄影就出發了，那老婆當然是非常震驚的，後續要怎麼做處理交代，晚上收工回家後，再給我一點空間讓我好好處理好。

記者：那滿滿的友誼沒有拿捏好，是大概什麼時候發生的事？

阿翔：其實一直以來，到現在為止還是很好的朋友，那這陣子可能就是，就是滿密切...其實一直以來都是滿密切，彼此心情不好，給予擁抱鼓勵都是有的，沒有拿捏好這個分寸，真的很不好意思。

記者：那新聞出來之後，有跟謝忻聯絡？

阿翔：早上有稍微彼此知會了一下，她也很抱歉，我也很抱歉這樣（笑）。

記者：謝忻好像有在IG上說喜歡上你不關你的事？

阿翔：我沒有看到這一個耶。真的喔？我沒有看到她寫什麼啦，那你這樣講的話，我覺得因為彼此一直以來都在這個...工作，在這個環境裡面，然後大家都很有情感這樣，我相信她講的大概也是這份友誼吧。

記者：滿滿的友誼會這樣結束？

阿翔：我覺得友誼應該是...

胡瓜：友誼不會結束，但超過友誼的感情會結束。

阿翔：友誼一直在啊！

胡瓜：我常常跟他講，在工作範圍裡面代入情感的話，會影響到工作，不過我們為什麼默契這麼好，因為像一家人一樣，所以在男女之間，稍不留意就會越過那個尺度，我想這個尺度也要喚醒阿翔和謝忻，希望大家多多給他們機會。

記者：瓜哥覺得會影響到主持節目嗎？

胡瓜：這個要由民視和公司去做決定，我想這工作可能多多少少一定會影響，因為兩人見面讓家人也會提心吊膽嘛。

記者：今天謝忻是不是心情問題不來？

阿翔：這個是公司決定的，讓她先...

胡瓜：暫時先沒有來。

記者：之前不是兄弟相稱？怎麼會走到男女之情？

阿翔：謝謝你的關心，呃，我覺得到現在為止我還是強調著我們是好朋友的一個狀態，有時候互相彼此的一個失落，擁抱鼓勵都是有的。

記者：以一個長輩來看要怎麼處理？

胡瓜：沒有啊，這是他們要自己去處理，這是很重要的一個課題。剛剛才了解這個狀況。

記者：這會造成他家裡很大的影響嗎？

胡瓜：其實我以前帶過的團隊，底下有在談戀愛的也蠻多的啊，小嫻歐弟啊～只是他們背景是沒有婚姻的，這個環境工作會有革命情感，風吹日曬，多少會有感情的依託，只是重點是他有婚姻、謝忻是沒有的，這是比較不合乎道理的，所以我不會苛責他，但要好好處理，尤其是你老婆小孩。

阿翔：我不曉得什麼時候要跟拍，我只是拿東西過去給她，她心情低落。那因為我在車上，那條線沒有拿捏好，真的不好意思。