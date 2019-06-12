ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王少偉心疼護謝忻「很擔心她」！　緋聞女友爆不倫：今天才知道

記者林奕如／台北報導

阿翔和謝忻爆婚外情，閨蜜小甜甜不知情，「緋聞男友」王少偉今透過經紀人回應：「今天才知道，擔心的心情大於震驚。」謝忻和王少偉緋聞傳了多年，還曾被拍到一起看屋，感情十分深厚，但對於好友感情問題，王少偉表示，這部份不能代替他們做什麼回應。

▲▼阿翔12點會現身記者會說明不倫戀（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿翔12點現身記者會認了不倫戀。（圖／記者呂佳賢攝）

請繼續往下閱讀...

阿翔在記者會一開頭就先致歉：「不好意思喔！對不起喔！浪費社會資源，謝謝大家關心。首先要跟身邊最愛的老婆，還有小朋友，還有我的家人說聲不好意思，其實很簡單的，一直以來友誼情感滿滿，自己沒有拿捏好朋友的分寸，造成今天這個樣子，從今天開始修正檢討自己，希望大家給阿翔再一次機會，真的不好意思。」

▲▼王少偉、謝忻、六月。（圖／台視提供）

▲王少偉、謝忻感情好，傳了多年緋聞。（圖／台視提供）

▲▼阿翔、謝忻、王少偉。（圖／翻攝自臉書、YouTube／小燕有約）

▲謝忻認若要借精生子：「王少偉是第一人選」。（圖／翻攝YouTube／小燕有約）

不過謝忻和阿翔爆出路邊激吻不倫戀，阿翔也出面認了對不起老婆、小孩，謝忻則是臨時請假神隱，王少偉透過經紀人表示，「今天才知道，這部份不能代替他們做什麼回應。」但他很擔心接下來他們（謝忻、阿翔）要面對的事。對於謝忻戀情，閨蜜小甜甜、王宇婕都震驚不知情。

阿翔記者會全文：

不好意思喔，讓所有的朋友這樣子辛苦的來到現場
不好意思，對不起喔
浪費了社會資源，謝謝大家關心這樣
先跟最愛的老婆和小朋友和家人，說聲不好意思，說聲對不起，說聲道歉

和謝忻之間的情感都是滿滿的
沒有拿捏好好朋友的分寸，造成今天這個樣子
跟家人老婆說聲抱歉

之後會好好檢討自己
希望大家可以給阿翔再一次機會

記者：老婆說什麼？
阿翔：今天早上看到有稍微聊了一下，但因為要過來錄影就出發了，那老婆當然是非常震驚的，後續要怎麼做處理交代，晚上收工回家後，再給我一點空間讓我好好處理好。

記者：那滿滿的友誼沒有拿捏好，是大概什麼時候發生的事？
阿翔：其實一直以來，到現在為止還是很好的朋友，那這陣子可能就是，就是滿密切...其實一直以來都是滿密切，彼此心情不好，給予擁抱鼓勵都是有的，沒有拿捏好這個分寸，真的很不好意思。

記者：那新聞出來之後，有跟謝忻聯絡？
阿翔：早上有稍微彼此知會了一下，她也很抱歉，我也很抱歉這樣（笑）。

記者：謝忻好像有在IG上說喜歡上你不關你的事？
阿翔：我沒有看到這一個耶。真的喔？我沒有看到她寫什麼啦，那你這樣講的話，我覺得因為彼此一直以來都在這個...工作，在這個環境裡面，然後大家都很有情感這樣，我相信她講的大概也是這份友誼吧。

記者：滿滿的友誼會這樣結束？
阿翔：我覺得友誼應該是...
胡瓜：友誼不會結束，但超過友誼的感情會結束。
阿翔：友誼一直在啊！
胡瓜：我常常跟他講，在工作範圍裡面代入情感的話，會影響到工作，不過我們為什麼默契這麼好，因為像一家人一樣，所以在男女之間，稍不留意就會越過那個尺度，我想這個尺度也要喚醒阿翔和謝忻，希望大家多多給他們機會。

記者：瓜哥覺得會影響到主持節目嗎？
胡瓜：這個要由民視和公司去做決定，我想這工作可能多多少少一定會影響，因為兩人見面讓家人也會提心吊膽嘛。

記者：今天謝忻是不是心情問題不來？
阿翔：這個是公司決定的，讓她先...
胡瓜：暫時先沒有來。

記者：之前不是兄弟相稱？怎麼會走到男女之情？
阿翔：謝謝你的關心，呃，我覺得到現在為止我還是強調著我們是好朋友的一個狀態，有時候互相彼此的一個失落，擁抱鼓勵都是有的。

記者：以一個長輩來看要怎麼處理？
胡瓜：沒有啊，這是他們要自己去處理，這是很重要的一個課題。剛剛才了解這個狀況。

記者：這會造成他家裡很大的影響嗎？
胡瓜：其實我以前帶過的團隊，底下有在談戀愛的也蠻多的啊，小嫻歐弟啊～只是他們背景是沒有婚姻的，這個環境工作會有革命情感，風吹日曬，多少會有感情的依託，只是重點是他有婚姻、謝忻是沒有的，這是比較不合乎道理的，所以我不會苛責他，但要好好處理，尤其是你老婆小孩。

阿翔：我不曉得什麼時候要跟拍，我只是拿東西過去給她，她心情低落。那因為我在車上，那條線沒有拿捏好，真的不好意思。

Dalton被問「媽媽胖還瘦」　超耿直回答..徐若瑄一聽崩潰了！

推薦閱讀

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

謝忻小花癡形象黏阿翔　馬國畢曝「兩人節目互動」沒避嫌

謝忻小花癡形象黏阿翔　馬國畢曝「兩人節目互動」沒避嫌

沛小嵐消瘦神情憔悴　現身馬如龍靈堂：沒一天是睡到天亮

沛小嵐消瘦神情憔悴　現身馬如龍靈堂：沒一天是睡到天亮

結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

結婚38年像熱戀情侶！導演曝「馬如龍沛小嵐私下相處」閃到不行

馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的

馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的

馬如龍告別式時間曝光！　喜歡「數字12」選定時辰火化

馬如龍告別式時間曝光！　喜歡「數字12」選定時辰火化

沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

沛小嵐17歲一見鍾情馬如龍！追星進演藝圈當歌手：癡等他離婚

阿翔認了偷吃「網狂轟沒誠意」　天心小編也怒了：他在講什麼

阿翔認了偷吃「網狂轟沒誠意」　天心小編也怒了：他在講什麼

太子幫弔祭Geta老大！鳳小岳見馬如龍：他微笑的離開

太子幫弔祭Geta老大！鳳小岳見馬如龍：他微笑的離開

謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了

謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

快訊／阿翔偷吃出面了！認對不起最愛的老婆「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 馬國畢, 綜藝大集合, 浩子, 浩角翔起

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／B.I認了買毒對話「我將退出團隊」　IG懺悔：對不起iKON成員
  2. 謝忻當小三沒跟阿翔老婆道歉！　最先傳訊息的人是「他」
  3. 阿翔偷吃超瞎5金句！　激吻謝忻再扯「滿滿的友誼」…萬人轟爆：說什麼幹話
  4. 快訊／謝忻認「違反社會道德」：越了不可跨越的那條線
  5. 「義賊」阿翔前世苦追她8年　謝忻以身相許成山寨夫人
  6. B.I爆吸毒衰到她！LEE HI等3年好不容易回歸　宣傳恐生變
  7. 與謝忻隔車熱吻　阿翔發聲明：滿滿友誼界限沒拿捏好！
  8. 謝忻爆早暗戀阿翔！知情人揭不倫地下情「完整時間軸」曝光
  9. 王少偉心疼護謝忻「很擔心她」！　緋聞女友爆不倫：今天才知道
  10. MIB星際戰警重啟！看「ETtoday看電影」直播送超狂電影周邊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366