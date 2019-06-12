謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了

記者林奕如／台北報導

阿翔和謝忻爆婚外情，好朋友小甜甜震驚不知情，謝忻5月底才到三立棚內替王宇婕慶生，《ETtoday星光雲》致電王宇婕經紀人，經紀人表示，「她第一反應是震驚問『蛤？』她不知道這件事。」若好友真的成為小三？經紀人代回應：「不回答假設性問題。」

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▲小甜甜、王宇婕、謝忻是好友 。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大集合）

王宇婕和小甜甜熟識，共同好友是謝忻，常常一起外出約會，5月底齊聚三立棚內，給王宇婕生日驚喜，謝忻爆出和阿翔不倫戀，經紀人代王宇婕回應，她不太問朋友的感情生活，不清楚這件事。

▲阿翔、謝忻爆出不倫戀。（圖／翻攝自Instagram／阿翔、謝忻）

製作人一路和阿翔、謝忻合作超過10年，他看到新聞也很驚訝，是否有看出端倪，他說：「沒有，我們後知後覺。」但他也強調，先看看他們怎麼講，會不會是在拍戲，眼睛看到的不是事實。據了解，目前節目照常錄影。地點在台中烏日建興宮。

▲阿翔和謝忻主持《大集合》多年。（圖／民視提供）

阿翔和謝忻同門，彼此曾說過就像兄弟一樣，2018年底他們在車上密會48分鐘，又被拍到一起回台，共同好友浩子更替兩人背書：「絕對不可能！」謝忻當時為了撇清關係甚至脫口：「他（阿翔）就不是我的菜，真的不可能，我喜歡比較高的男生。」她也強調阿翔就是她的人生導師。