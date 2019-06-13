《與惡》林哲熹在街上怒吼！　對手是《中國好聲音》歌手

▲李幸倪、林哲熹演出對手戲。（圖／環球音樂提供）

記者關韶文／台北報導

從2011年隻身赴港發展，李幸倪Gin Lee來自一個音樂家庭，為實踐音樂夢一直努力向前，擁有好歌喉的她，在參加《中國好聲音》時得到導師周杰倫稱讚；譚詠麟更是對她讚譽有加，多次欽點合作。現在李幸倪骯推出國語專輯，MV找來《與惡》林哲熹合作！

首波情傷物語《孤獨門口》MV與數位單曲都已上架推出，是天王天后御用哲學系創作人Hush的深刻新作，在極短的文字篇幅裡描繪極其複雜難解的命題。MV男主角更特別邀請到法國尼斯影帝、當紅戲劇《我們與惡的距離》話題演員林哲熹，以穿越時空的特殊大門，去尋找過去不同時刻的可能。

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▲▼李幸倪邀請林哲熹擔任MV男主角。（圖／環球音樂提供）

拍攝當天抵達淡水時還未天光，Gin在空曠的草地上吹風，飽受寒風；中午因應劇情需要，她穿著毛衣在烈日下狂奔，跑了30次50米的路程險些中暑；之後在海灘拍攝時開始下雨，再到水牛坑的泥濘土地上走來走去、全身濕透！除了多場感情戲，更少不了情侶吵鬧激動推撞的戲碼。

一開始，只見Gin試著激動道：「你真的很討厭。」大夥心想也太不兇了吧！導演一問之下才知道，原來Gin在感情裡從不吵架，她表示，「會難過，但不懂得發脾氣。」還形容自己是最理性的李幸倪，眼看著對罵卡關，還好在導演和林哲熹的帶領下，她漸入佳境，在路上咆嘯互吼，激動處甚至直接掉淚，讓大家驚豔不已、稱讚她演得太棒了！