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御姊愛曝「阿翔妻原諒原因」　分析男女純友誼突破盲點

記者許逸群／台北報導

浩角翔起成員阿翔與謝忻爆出不倫戀，除兩人遭到各界輿論責罵，阿翔老婆Grace的處境更是令人心疼與不捨。《ETtoday星光雲》電訪人氣部落客、兩性作家御姊愛，她表示，以阿翔夫妻的狀況，Grace選擇原諒的機會較高，但也說：「太太通常會原諒不是因為不介意，而是想要確定老公有沒有把這個家放在第一位。」

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▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔與老婆結婚8年，育有3名子女。（圖／翻攝自Grace臉書）

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阿翔與謝忻不僅是同門師兄妹，多年來搭檔《綜藝大集合》全台跑透透，相處時間相當長。御姊愛認為，以這種相處時間來看，無論是他們或是任何人都容易日久生情。至於為何一件娛樂圈的婚外情會引起各界震驚，御姊愛則說：「他們否定太多次，加上阿翔形象太好了，大家的反應會更強烈。」

▲御姊愛。（圖／記者張一中攝）

▲兩性作家御姊愛。（圖／資料照／記者張一中攝）

御姊愛表示，外遇者不見得是家庭出狀況，畢竟有些人工作時間比跟家人相處還多，但她心疼Grace是個「寂寞的太太」，時常一打三不說，生活彷彿偽單親，不過她也認為，此時外人不該說太多，「 要給他老婆一些空間，不管她選擇原諒還是怎樣，都是她要去做的事情，只有她有資格講話。」

▲謝忻、阿翔偷情。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／浩角翔起）

▲阿翔與謝忻被爆出婚外情。（圖／翻攝自浩角翔起粉絲團）

「太太有蠻大機會會原諒，暫時不會做出分開的決定。」御姊愛解釋道，因除了夫妻分工的工作外，兩人有三個小孩，多數情況下，太太都會為了顧家選擇原諒，但並非不介意，而是老公這時得用行動跟時間證明，要讓太太知道「老公有把家放在第一位。」當然，阿翔事後不能再與謝忻共事，得讓老婆放心。

阿翔在記者會提到與謝忻「滿滿的友誼」，十多年交情當然不可抹滅，但在男女間是否真有純友誼？御姊愛則認為不太可能，除非雙方都不來電，但既然沒有來電的話，雙方也不可能會時常私約。

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阿翔, 謝忻, 浩子, 浩角翔起, 御姊愛

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