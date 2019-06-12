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謝忻喇舌阿翔前才說：他有家庭！　3年前也激吻王少偉求「借精生子」

記者李玟儀／綜合報導

藝人謝忻被拍到和「浩角翔起」阿翔當街擁吻，2人關係再度成為矚目焦點。事實上近年來她的桃花滿開，除了阿翔之外，還曾被爆和王少偉一起看房，甚至直接在節目上坦承，「借精生子」的第一人選就是王少偉。

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▲▼阿翔、謝忻、王少偉。（圖／翻攝自臉書、YouTube／小燕有約）

▲▼謝忻將王少偉視為借精生子的第一人選。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

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▲▼阿翔、謝忻、王少偉。（圖／翻攝自臉書、YouTube／小燕有約）

謝忻曾因為被目擊和王少偉一起看房，爆出好事將近，但是雙方始終堅稱對方是好朋友，完全不避嫌一起參加《小燕有約》「他們不只是朋友？還是真的只是好朋友？」特輯，當時有網友觀察節目上兩人的互動，認為她似乎更喜歡男方。

過去謝忻不只一次大讚王少偉很棒，也曾在節目中激吻，更公開表示最喜歡的藝人就是王少偉，兩人曖昧情傳了多年，在《小燕有約》中，她不諱言對方是「借精生子」的第一人選。當時在節目中，張小燕提問謝忻和王少偉是否經常一起約會出國，當時男方表示，好友群中其實不只謝忻一人，還有小甜甜、王宇婕，只是碰巧小甜甜、王宇婕出國，才會變成很長一段時間只有他們2人結伴出遊。

▲▼阿翔、謝忻、王少偉。（圖／翻攝自臉書、YouTube／小燕有約）

▲▼謝忻曾說過阿翔有家庭。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

▲▼阿翔、謝忻、王少偉。（圖／翻攝自臉書、YouTube／小燕有約）

謝忻當時緊接著被問：「所以妳跟浩子，阿翔都不會喔？」她當下就回答：「阿翔因為他有家庭，浩子又不在，所以基本上不會。」斬釘截鐵撇除與浩角翔起私下相約的可能，只是節目播出至今還不滿2年，這句話仍言猶在耳，她卻被拍到和阿翔當街親吻，讓不少網友備感意外。

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謝忻, 阿翔, 浩子, 浩角翔起, 謝忻阿翔

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