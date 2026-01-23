李多慧客串台八！黃玉榮「暈船狂NG」被抓包　她想演壞女人全場笑噴：太可愛

記者蕭采薇／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情超展開！劇組再下猛藥，找來「啦啦隊女神」李多慧驚喜客串。她在劇中本色演出衝鋒衣店的一日店長，讓劇中「白目夫妻檔」黃玉榮、德馨鬧出不少笑話。有趣的是，拍攝現場黃玉榮頻頻吃螺絲，被虧是為了想讓女神留久一點，他更脫口而出：「本人比電視漂亮！」讓李多慧聽了心花怒放。

▲李多慧（中）客串三立八點台劇《百味人生》。（圖／三立提供）

黃玉榮見女神狂NG 慘遭德馨虧：小鹿亂撞

劇中描述黃玉榮為了哄老婆德馨開心帶她去血拚，沒想到一見到李多慧瞬間「迷弟上身」，瘋狂索取簽名合照，把老婆晾在一旁。戲外黃玉榮也難擋女神魅力，拍攝時頻頻NG，他開玩笑解釋：「我是故意的啦，想讓多慧留久一點！」

黃玉榮更忍不住讚嘆李多慧本人「很甜」，還一度口誤說成「電視裡很漂亮」，嚇得他趕緊補救：「是本人比電視更漂亮啦！」一旁的德馨看不下去，當場吐槽：「難怪今天精神不太集中，根本是心裡小鹿亂撞吧！」

▲李多慧（左）客串三立八點台劇《百味人生》，黃玉榮（右）「暈船狂NG」被抓包。（圖／三立提供）

全程國語對戲超敬業 台語「先學髒話」笑翻全場

雖然只是客串，但李多慧展現十足敬業精神。德馨透露，鏡頭沒拍到的時候，李多慧一直在旁邊默默背台詞，而且全程挑戰用國語對戲，讓她相當佩服。

聊到語言學習，李多慧坦言國語還在努力中，台語更是「好難學」，目前最熟悉的竟然是「台語髒話」，讓現場眾人笑虧：「是從髒話開始學嗎？」至於未來想挑戰什麼角色？個性活潑的她竟語出驚人說想演「壞女人」，現場還即興示範了一個翻白眼的耍狠表情，結果全場看完大笑：「太可愛了啦！完全沒有壞人的感覺！」

▲李多慧（右）客串八點檔，坦言國語還在努力中，台語更是「好難學」。（圖／三立提供）

網紅跨界合作破250萬觀看 德馨暖文挺李多慧

《百味人生》近期積極擁抱年輕世代，日前邀請Z世代創作者團隊「Twisters」拍攝《大學世家》短影音，找來江國賓、丁國琳同框，影片上線短短一週就累積破250萬觀看，成功掀起話題。

▲李多慧（中）客串《百味人生》，讓劇中「白目夫妻檔」黃玉榮、德馨鬧出不少笑話。（圖／三立提供）

此外，針對日前李多慧遭到惡意嘲弄的風波，同劇演員德馨也暖心發文力挺。她以表演工作者的角度指出，表演不該建立在醜化他人之上，並引用溫柔金句鼓勵李多慧：「儘管這世界從不缺少惡意，我們仍要守住內心的那份溫柔。」展現前輩的溫暖風範。