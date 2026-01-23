LIVE／SJ希澈、圭賢、神童來了！《ETtoday》13：45分線上直播

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流帝王」Super Junior即將在23日起一連三天於高雄巨蛋開唱，他們的20週年《Super Show 10》從台北唱到高雄，6位成員22日先來到南台灣，第二批成員希澈、神童、圭賢預計23日下午2點左右抵達，《ETtoday》也將全程直播，帶粉絲一睹歐巴風采。

▲SJ抵達高雄機場，《ETtoday》準時13點45分線上直播。（圖／翻攝自SJ臉書）



Super Junior於2025年迎來出道20週年，他們從去年起就開始舉辦巡演，身為「台灣灶咖男團」自然少不了台北、高雄兩站，6位成員22日先抵達小港機場時，吸引逾500名粉絲接駕，始源開心到往粉絲方向擊掌，利特則拿起手機拍下盛況。

▲▼SJ這次分批抵台。（圖／記者陳家豪攝）



更有趣的是，始源每次來台必點名「鼎王」，22日果真現身於高雄鼎王大啖美食，他與隊長利特結伴同行，兩人更親切地收下粉絲遞上的禮物，也有粉絲笑虧「始源一定是股東」、「鼎王是真愛」。

緊接著，希澈、神童、圭賢預計23日下午2點左右抵達，小港機場準備迎接巨星抵達，但沒辦法親自到場的粉絲也沒關係，《ETtoday星光雲》將在下午13點45分準時開啟直播，粉絲可鎖定「韓星爆爆」、「ETtoday星光雲」臉書專頁以及「ETtoday星光雲」YouTube頻道，線上零時差觀看歐巴們抵台。