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拿下坎城影帝的大作北影看得到啦！《痛苦與榮耀》阿莫多瓦橫跨32年最終章

記者林映妤／台北報導

2019台北電影節16日下午一點開始售票，11日釋出重量級片單，包括西班牙名導阿莫多瓦5月才在坎城影展首映，勇奪本屆影帝獎座的《痛苦與榮耀》；曾獲威尼斯影展金獅獎的英國導演麥克李最新作品《彼得盧：人民之聲》；以及享譽國際的菲律賓名導曼多薩直指社會現況的《私法追緝》等話題強片。

《痛苦與榮耀》結合阿莫多瓦自身成長經歷，描寫創作靈感枯竭的導演，在飽受疾病折磨的同時，也一面回想起年輕往昔對生活的激情。

該片是阿莫多瓦橫跨32年「導演三部曲」的最終章，除了與他的謬思女神潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）再度合作外，8度與導演合作的安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）更藉這部電影拿下坎城影帝獎座，勢必將掀起影迷搶票熱潮。

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▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》、《彼得盧：人民之聲》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

曾以《天使薇拉卓克》勇奪威尼斯金獅獎的英國導演麥克李（Mike Leigh），睽違多年後再度交出新作《彼得盧：人民之聲》，一舉入圍2018威尼斯影展主競賽。

該片改編自真實事件，以史詩規格重現19世紀初期，一場在曼徹斯特舉辦的和平示威，竟因政府介入鎮壓，造成數百人死傷的慘劇，電影延續導演的社會寫實風格，將農工階級、革命領袖及高官權貴的立場交織呈現，訴說這起國家暴力對待無辜人民的黑歷史。

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《私法追緝》、《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

在台灣擁有不少影迷的菲律賓導演曼多薩（Brillante Mendoza），擅長以猛烈的視覺風格，帶領觀眾體驗邊緣社會的樣貌，新作《私法追緝》以菲律賓近年的掃毒行動為背景，敘述警官及線人為求生存，彼此合作攻堅毒梟巢穴，但2人一時鬼迷心竅，扣留了裝有現金和大量毒品的背包，逐漸演變出滾雪球般危及身家的事件，該片讓人身歷其境的寫實和不安感，獲得聖賽巴斯提安影展評審團特別獎肯定。

曾被台北電影節選為焦點導演的卡文（Khavn），以怪誕、超現實的前衛風格和政治批判聞名，繼《殺手情歌》後，他又交出最新劇情長片力作《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》，該片描寫20世紀初期，小男孩跟著祖父在大屠殺後踏上逃亡之路的故事，透過超現實的數位影像和心理幻境，道出一則關於殖民壓迫的魔幻預言，獲得菲律賓電影金像獎最佳影片等5項大獎。

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《大地蜜語》、《家離海邊那麼近》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

獲得聖賽巴斯提安影展金貝殼獎肯定的《家離海邊那麼近》，導演找來12年前曾合作的兄弟檔演員，取材他們的真實人生，編寫出雜揉紀實的劇情長片。故事描述一對兄弟分別從監獄生活和軍旅生涯中回歸社會，當兩人在海濱小鎮睽違許久再度相會時，彼此失落的親情要如何重新找回？本片被譽為西班牙版《年少時代》，並獲西班牙哥雅獎最佳影片及導演提名。

首部長片《密室禁臠》即入選坎城影展主競賽的奧地利導演馬克斯賽林傑（Markus Schleinzer），新作《貴族動物》以一位被賣到歐洲的黑人奴隸為主角，他接受當地貴族式教育，自以為安身於上流上會，直到他與一名白人女子結婚，處境一夕之間被翻轉，自我認同也逐漸變得模糊。

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《貴族動物》、《餌》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

入選柏林影展論壇單元的《餌》使用16釐米底片拍攝，呈現出早期無聲電影的氛圍，卻穿插對白和音效，混搭出全新滋味，本片描寫居住漁村的兄弟檔，為了招攬觀光客把家傳漁船改造成遊艇，卻引發一連串風暴，該片並獲得里斯本獨立影展觀眾票選獎肯定。

此外，本次影展更放映多部風靡國際影展的紀錄片，《大地蜜語》以歐洲碩果僅存的野生蜂蜜採集者為主角，勇奪日舞影展全球紀錄片類評審團大獎。

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《救命大作戰》、《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節《痛苦與榮耀》《彼得盧：人民之聲》《私法追緝》《巴蘭吉加：咆嘯的荒野》《家離海邊那麼近》《貴族動物》《餌》《大地蜜語》《救命大作戰》《蔚藍海岸某個地方》。（圖／台北電影節提供）

獲得日舞影展美國紀錄片類評審團攝影獎的《救命大作戰》，記錄墨西哥一家專門從事「救命」工作的家族，遊走在法律邊緣，穿梭車陣和其他業者搶送病人，也搶救自己的生計；獲選盧卡諾影展的《蔚藍海岸某個地方》，則以巧妙的構思，呈現出一幅法國矽谷蘇菲亞科學園區的浮世繪，挑戰觀眾的觀影經驗。

2019台北電影節頒獎典禮將7月13日於台北市中山堂舉行，選片指南定於6月15日下午1點半在三創生活園區舉行。

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